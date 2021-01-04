三餐狂吃即期品！「超商系小資男」曝3優勢：一直沒吃膩

民眾對於超商即期品的既定印象可能是「快過期了不敢買」，不過事實上許多鮮食也因此落得被丟掉、報廢的下場，近日就有網友分享自己為了省錢，每天都會到超商購買即期便當和麵包當三餐，不只省錢、便利外，反而還比先前外食吃路邊攤的飲食更均衡，讓這名無法在家煮飯的租屋族忍不住大讚「對我來說兼具省錢、便利、健康於一的好選擇」。

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這名PTT網友在Gossiping板上發文分享自己的外食經歷，他提到自己因為發現超商的即期食品會有特價優惠，為了省錢會每天晚上買兩個即期便當和一個即期麵包，其中一個當晚吃掉，剩的便當和麵包則留到冰箱待明天帶到公司微波食用。折扣算下來，每天餐費只花110元到140元左右，一個月餐費更僅僅花了4000元而已。

▲每個晚上到超商挑選即期品已經是原PO的生活習慣。（示意圖／取自《Pixabay》）

不過對於這樣的吃法是否會影響身體狀況，原PO就表示「可能是自己腸胃比較強」，吃到現在幾乎沒拉肚子，更因為大改以前為了省錢，不吃早餐、正餐只吃路邊麵攤乾麵的壞習慣，開始挑超商內有菜有肉的便當，「雖然花的餐費怕比以前多了（以前一天大概100），但總覺得身體狀況比之前好很多」。

文末他也表示，雖然一定有更省錢、更健康的飲食習慣，但身為「外食族+租屋族」的忙碌上班族，他認為超商即期食品已經兼具了省錢、便利和健康等優勢，最後更補充表示自己也不特別挑食，到現在也還沒吃膩這些超商食品。

而這篇文章也受到廣大網友討論，有鄉民就建議原PO「還是看一下便當上面的標示，通常微波食品鈉含量都很高」、「如果住的附近有大學，可以去吃學餐」、「吃超商注意鈉含量，記得多喝水」、「租屋處可以用萬用鍋嗎？如果可以就可以考慮用這個改善一下伙食」，另外也有網友提醒他超市偶爾也會有水果特價，能補充營養又經濟實惠。（編輯：楊智傑）