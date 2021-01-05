藏壽司附鹽巴有啥用？老饕傳授「正確吃法」：秒提升風味
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 17:53:00
日本迴轉壽司在台灣深受不少民眾喜愛，從高單價的迴轉壽司到均一價的高 CP 值迴轉壽司店應有盡有，皆吸引不同族群的饕客上門。近日，就有網友在吃藏壽司時，發現桌上有許多鹽巴，不過卻沒有菜色是需要加鹽的，讓他好奇問「求解鹽巴的用途？」貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》中貼文，以「求解藏壽司鹽巴的用途」為題，表示稍早在藏壽司吃飯時，發現桌上有許多鹽巴，不過看來看去似乎是沒有菜色是需要加鹽的，這讓他忍不住好奇問「想請問大家有人用過藏壽司的鹽巴嗎？」 許多網友也紛紛回應，「我朋友吃壽司都是沾鹽巴，他說超好吃」、「不知道欸，從來沒想過」、「我怎麼沒發現有鹽」、「可惡的人會灑滿桌子，有夠難整理」、「小資女都直接吃的，一包省40兩包省80」、「灑在牛奶口味冰淇淋上，會變成海鹽口味，超好吃，鹹鹹甜甜的」。另外，也有內行的網友透露，鹽巴基本上就是拿來灑炸物的，但也有人會沾鮪魚跟海膽壽司，「我都是炸物類會加，提升風味」、「灑在炸香菇上有夠好吃」、「灑在薯條上！超好吃」、「沾甜蝦」、「灑炸物的，我在藏打工1年了吃這麼多次也沒用過鹽巴」、「沾壽司，鮪魚壽司加上松露鹽更好吃」、「蒜香洋蔥牛肉灑一些也超好吃」。（編輯：許智超）