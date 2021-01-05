爽叫外送三明治！他打開見「特別加料」氣炸：哪裡惹到你
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 19:18:29
近來外送糾紛頻傳，其中也有外送員行為誇張，讓部分民眾受到驚嚇。近日，就有網友發現外送的食物裡竟有菸蒂，聯絡店家了解出餐情況後，認為外送員嫌疑重大，但外送平台的客服卻只告知「訂單退款與點數補償」，讓他相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱烈討論究竟誰是兇手。
原PO在《爆怨公社》表示，日前向早午餐店家叫餐，外送到手後，卻發現三明治裡竟有「菸蒂」，讓他不禁大喊「用一年多來第一次遇到這麼誇張的，整根煙蒂在食物包裝裡面」，他也致電早午餐店理解情況，「店員很有禮貌告知，所有員工全程配戴口罩且店內禁菸，開放式廚房店內用餐的客人都可以見證」。於是原PO猜測外送員嫌疑重大，轉向外送平台客服反應，但客服卻只告知「該筆訂單退款跟補130點數」，這讓原PO更不滿「外送員先生我到底哪裡冒犯到您了」、「外送員到底是什麼心態？都不用道歉的嗎？」如此荒謬的用餐經歷，也讓他忍不住問「有沒有人收過更誇張的加料外送？」
許多網友也紛紛回應，「我是不太相信店家邊抽邊做啦，還抽完折起來包給你」、「不管怎樣這真的太扯」、「有夠噁心，這外送員也太過分」、「應該弄個投訴機制，淘汰掉某些老鼠屎」、「這個8成機率是外送員在搞事，從禁菸開始我已經沒看過有老闆會叼著菸作餐了，早餐店超級無辜」、「不可能是早餐店吧」。不過，也有網友認為，不太可能是外送員做的，「外送員放的？也不太可能！沒有人會笨到自己丟菸蒂啊」、「應該不是外送員吧，有那麼傻的嗎」、「在客人食物裡加料菸蒂，這行為根本會害死自己，不太可能吧」，另外也有人建議，「如果想抓到真正的兇手，就去驗DNA吧」。（編輯：許智超）