薑母鴨狂爆滿！男驚「年收破億喔」 網抖殘酷內幕：很硬
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 13:48:44
近日受到強烈冷氣團以及東北季風影響，全台天氣冷颼颼，不少民眾都會吃一些滋補的鍋物來暖暖身體，例如羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等等。對此，就有網友討論「薑母鴨生意好的話是不是賺到手軟啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「三重有間薑母鴨，每次路過人都爆多，然後一桌吃一吃就是一兩千起跳，整晚排隊人沒停過，當然不只三重啦，很多地方都有薑母鴨生意超好的店，不只翻桌率快，單價又很高，隨便算一算應該年收上億沒問題吧？是不是賺到手軟？」貼文一出，網友紛紛回應「1年只能賺大概3個月」、「一年大概只能賺三個月甚至更少，台灣現在暖冬更慘」、「夏天真的是沒人要跟你吃薑母鴨，台灣冬天頂多兩個多月，一年只賺一季」、「其實也很有壓力的，一年算賺三個月，你算算看，一天要賺進四天的營收」、「只能賺冬天三個月吧，夏天都虧本啊」、「一天營業額要抵四天，很硬」。不過，也有不少網友提到「現在老闆有的也蠻聰明啦，夏天改賣冰」、「認識薑母鴨老闆，他半年賣薑母鴨，半年賣冰喔」、「拼一點的沒賣薑母鴨時會賣別的」、「有些薑母鴨的員工都親戚朋友啦，一年才賣幾個月，除非夏天有賣別的」。（編輯：張嘉哲）