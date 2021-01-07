妻深夜想吃烏魚子！他切一盤「3顆露餡」 真相萬人笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 07:15:53
「烏魚子」獨特的口感與香氣，抓住許多饕客的味蕾，不過烏魚子在一般人眼中屬於較高級的食材，常在過年的年菜和婚宴中使用。昨（6）日深夜，一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼文提到，老婆半夜突然想吃烏魚子，他靈機一動端出一盤，豈料一旁「3顆」露餡，真相讓1.2萬網友瞬間笑翻。
原PO表示，深夜妻子還在加班，突然透過手機通訊軟體LINE傳訊表示「很想吃烏魚子」，他苦惱的說「這麼晚了去哪買啊？」腦海瞬間靈光一閃，便端出一盤烏魚子，笑稱「還好我想到這招，等等她下班回來看到一定很感動！」畫面中可見，原PO切了一盤烏魚子，整齊排成兩排，烏魚子外觀晶瑩剔透，還配上必備的白蘿蔔片和大蒜，模樣相當可口。不過，將視線往右一移，才發現桌面還擺放3顆「柿餅」，原PO事實上只是將柿餅切片代替烏魚子，真相立刻露餡。貼文曝光之後，立刻引發廣大回響，1.2萬網友紛紛笑翻回應「太像了，我會笑死哈哈哈哈哈」、「明天記得報平安啊！版主」、「這是素的烏魚子」、「這好氣喔」、「還活著嗎？」「台北代表上香」、「老實說看了好多眼，還是很像欸，新北代表獻花獻果」。（編輯：賴詠璿）