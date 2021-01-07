巷仔內／從政短、沒贏過　吳怡農憑什麼讓綠營破格？

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2020年，在民進黨新世代參政的訴求下，吳怡農披掛參選中山、北松山立委，與國民黨的蔣萬安對戰。這場雙帥對決，讓吳怡農瞬間成了政壇當紅炸子雞，更擁有一群死忠「農婦」支持；雖然最後仍以1萬3千多票敗給蔣萬安，但在藍大於綠的選區，吳怡農絕對可以說是雖敗猶榮。
選後，吳怡農成立壯闊台灣協會，持續深耕基層，隨後擔任民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長。在台北市黨部主委候選人因賄選風波產生齟齬、進而導致黨部主委難產時，傳出包含黨主席蔡英文在內的黨內高層有意「降低黨職選舉門檻」，為得就是讓形象清新的吳怡農得以參選台北市黨部主委，一方面可以挽回民進黨因「賄選」被重創的形象、一方面還能為吳怡農「保溫」。
然而，「吳怡農條款」消息一出，在派系間引發了不小的反彈；為此，民進黨秘書長林錫耀還特地找來有意見的派系「好好溝通」，事隔一週，反對聲浪平息、「吳怡農條款」順利在中常會中通過。
主人公吳怡農從「沒打算參選」到「勇於承擔」中間到底見了誰，才讓他心境有了轉折？據黨政人士指出，蔡英文的青睞與中常委、前台北市黨部主委黃承國的支持都相當關鍵，在這種情況下，其他派系的心態也只好轉由收回不滿轉為「祝福」，雜音也才得以漸漸消失，否則論字排輩，台北市黨部主委這個位置絕對輪不到吳怡農來選。
總之，像吳怡農這樣有學歷、有臉蛋的政治新世代，會受到民進黨高層的青睞與喜愛、得到歷練的機會也不讓人意外；有人開道鋪路，政途可謂一片光明，無論是2022挑戰台北市長、還是2024的立委選舉，吳怡農確實都是個活棋，然而他接下來的路能不能走好、走穩，相信不少人都拭目以待。
登記參選北市黨部主委 吳怡農未否認事前見過蔡英文
為選出北市黨部主委 民進黨通過「吳怡農條款」
被拱選北市主委惹議 吳怡農：黨內有經驗的前輩很多