影／春遊彰化、全縣遍地開花　焢吧焢焢~花海音樂會

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彰化是花的故鄉，今年花海達3公頃以上專區，縣府整合7個鄉鎮市公所與農會共同辦理「春遊彰化賞花海」系列活動，花壇鄉長顧勝敏逗趣演出「焢吧焢焢」為「焢吧焢焢~花海音樂會」宣傳，彰化縣長王惠美今（7）日串聯7個鄉鎮市公所與農會宣傳推廣，要在國旅盛行之際為彰化帶進更多人潮。

▲彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣府今年共補助11鄉鎮市種植冬季裡作景觀作物，除了常見的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵等景觀作物，更新增百日草可選擇，預計1月全縣遍地開花。

王惠美指出，此次花海分布在7個鄉鎮市，從去年12月26日就已陸續開始，芬園鄉農會「2021花現芬芳佳園」於嘉興村嘉東街率先登場，目前花況仍很不錯，大家可以前往欣賞；接下來是9日埔鹽鄉公所於埔鹽鄉南新社區舉辦「2021南新農村花海藝術節」，有古早味飯與農產品等；和美鎮公所「2021花漾和美-牛年鴻運迎新春」於16日接棒，已舉辦多年，不僅推廣農產品，也有兒童遊樂設施，大小朋友都很喜歡去。

▲醫生出身的顧勝敏表示，活動「焢吧焢焢」取諧音「0800」，來參加花壇「0800」活動就對了。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

王惠美說，花壇鄉公所這幾年異軍突起，於16日舉辦「焢吧焢焢~花海音樂會」活動，大家拭目以待；秀水鄉公所30日至31日於秀水鄉金陵村舉辦「LOVE在金陵風車花海節」，彰化市公所30日於彰草路123巷舉辦「彰化300花漾ing kids,party童樂會」活動，花海也很美；新加入的埤頭鄉農會20日至2月7日於彰化百寶村舉辦「彰化百寶村花海裝置藝術展」。

秀水鄉今年共有29公頃花田， 住要位於玉陵宮與番花路南側，還有風車與稻裝置藝術，目前金陵村「玉陵宮」周遭已有波斯菊包圍，寶灝禪寺日本風十足搭配上花海相當有異國風味，吸引攝影師拍照，秀水鄉長林英嘉說，這幾個月雨水少，種子撒下時間與開花時間晚了幾天。

▲彰化縣府今年共補助11鄉鎮市種植冬季裡作景觀作物，除了常見的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵等景觀作物，預計1月全縣遍地開花。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

醫生出身的顧勝敏表示，活動「焢吧焢焢」取諧音「0800」，因常聽很多人說手腳無力，站就想坐、坐就想躺，很簡單走出戶外，來參加花壇「0800」活動就對了，有唱歌、焢窯、釣青蛙、抓泥鰍、挖菜頭、DIY蘿蔔絲包仔粿等有趣活動，很好玩又健康。