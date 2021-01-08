泥地插著「1根腳趾」女嚇到崩潰！警衝現場一挖：尷尬了
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 11:35:40
如果是你在路上看到這種景象，是否也會受到驚嚇呢？日前英國一名26歲女子帶狗狗外出散步，沒想到卻在滿是泥濘的田野小徑上看見一根疑似「人的腳指」的物體，嚇的她立刻報警處理，沒想到這「腳趾」真身曝光，竟令當時在場的人都面露尷尬。
據英國媒體《鏡報》報導，住在泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）的26歲女子凱蒂（Katie Wilkinson）日前外出遛狗，隨意走到了一條平時沒去過的小徑，沒想到走一走卻意外發現一塊「肉色塊狀物」直插在一旁泥濘中，原本她覺得應該是某種植物，拍下現場照片，就繼續散步。沒想到凱蒂回家後越想越不對勁，覺得照片內的「肉色塊狀物」似乎有點像人的小腳趾，便將照片廣發親友尋求建議，但不少人都認為這就是「人的腳趾」，還認為她應該報警。
警方趕到凱蒂家，在看完照片後也趕往現場進行搜尋，甚至還出動警犬與大批警力全面搜尋這個「人的腳趾」。就在搜索開始後兩個小時，終於有了動靜，原來是警犬找出這根腳趾的所在位置，警方也立刻進行開挖工作，才幾秒鐘後就真相大白，原來這根腳趾，只是一塊普通「馬鈴薯」一部分冒出土面。尷尬的真相曝光後，讓凱蒂不禁羞愧「簡直不敢相信，大家把時間浪費在一棵馬鈴薯上，我還為此麻煩了一大群警察」，不過在場的警長則安慰她「我看到照片也認為是腳趾，不用太放在心上」，雖然出了烏龍，但沒有任何事件發生就是最大的幸運。（編輯：潘毅）