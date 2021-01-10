和家人爽吃高檔buffet！他狂拿「這1樣」被罵　網反讚爆

不少人都喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理，不過對於吃什麼才夠回本，每個人都有獨特的見解，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示自己和家人去吃高檔buffet，但他卻「吃白飯」，被家人大罵一頓，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己某天和家人一起到高檔buffet吃飯，但他自己吃自助百匯時，都會去「添白飯」來吃，怎知此舉也引起家人不滿，抱怨他「花一千多元，你還吃飯」？

▲一名男網友發文抱怨，表示自己和家人日前一起吃buffet，但他吃了「白飯」後，卻被家人罵了一頓。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「餐廳應該最愛這類型的客人光顧...」、「吃千元百匯，吃白飯浪費的概念」、「飽的不是你吃的那一碗飯，狼吞虎嚥、稀里呼嚕，你很快就吃不下...」、「絕對不會吃澱粉」、「我會吃炒飯啦……白飯真的有點浪費」、「吃貴的，蝦子、羊排、生魚片」。

但也有網友反讚表示，「不開玩笑，炒飯通常都超級好吃，吃飯先打底」、「說不定，飯是日本越光米啊」、「真的，沒配個白飯蠻奇怪的+1」、「會吃飯，不吃飯光吃菜料會反胃」；更有網友認為「年紀大了吃都是吃品質，後來會開始慢慢吃單點，吃到飽品質滿多不好的」、「都花錢了，想吃啥就吃啥」、「吃巧就好」、「再怎麼吃也很難回本，不如開心就好」、「吃要吃的開心，不是吃夠本！」。（編輯：郭佩蓉）