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期末考前洗澡被反鎖！她拼命「狂鑽」脫困　眾秒喊太狂了

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 23:17:42

▲有女網友在期末考當天，被反鎖在浴室裡。（示意圖／翻攝自《Dcard》及《pexels》 ）
▲有女網友在期末考當天，被反鎖在浴室裡。（示意圖／翻攝自《Dcard》及《pexels》 ）
寒假即將到來，許多大學生都開始迎接期末考，準備考完好好放鬆休息。近日，就有女網友分享，期末考當天打算沖個澡再準備去考場，卻意外把自己反鎖在浴室，最後只好依靠廁所門下的小通風口鑽了出來，貼文曝光後，也讓許多網友都看傻了眼。
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原PO在《Dcard》表示，當天是正式期末考的第一天，她還為此起了個大早，讀書之後沖個澡再準備去考場，沒想到一洗完澡，才發現自己被浴室的門反鎖了，她也提到，前些日子就發現門的問題，正要請房仲來修，所以這幾天洗澡都有注意，別讓門完全關上，這讓原PO非常無奈「考前一小時被我的門衝康」。
原PO指出，自己是一個人住，也沒有把手機帶進浴室，這讓她忍不住想像「教授應該不會相信我是因為被鎖在廁所才缺考吧」、「如果我真的被困在浴室兩三天應該也不會有人發現我」，試過各種辦法後，她僅能望著門底的通風口，「我看著那個狗洞，雖然好不容易拆開後，但依然無法轉到門把」。

▲無奈的原PO最後只好想辦法，鑽出門底下的通風口。（圖／翻攝自《Dcard》
▲無奈的原PO最後只好想辦法，鑽出門底下的通風口。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
走投無路的原PO想著「期末考佔總成績35%，就是這35%值得我赴湯蹈火」，最後決定用鑽的出去，所幸最後終於脫困，她也不禁感嘆「要開始減肥了，不然下次再被困住就真的嗨呀了」。
許多網友看完卻感到相當驚訝，「等一下，這樣也能鑽出來」、「你也太瘦了吧，怎麼鑽的」、「為了期末考拼起來，太狂啦」、「看完文章，再看一下我浴室的狗洞，我鑽不過去，以後還是帶著手機進去好了」、「看一下發現我的浴室門沒有這個洞，真的不能關了」、「原PO不用減肥了吧」、「幸好最後有逃出」。（編輯：許智超）
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