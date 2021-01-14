房市／情侶婚前買房卻分手 自保方法看這
財經中心/綜合報導
2021-01-14 18:30:00
情侶愛到濃時多會萌生共築家庭的想法，不少人更會在婚前就一起買房，為未來生活預做打算。不過，若是婚前共同出資，或者其中一方出資但登記在另一方名下，但仍擔心若不幸婚前分手，該如何確保自身權益？房市專家建議，共同出資者，建議契約上註明出資比例，若一方出錢，則最好善用借名登記與設定抵押權。
結婚前個人購置的不動產被視為婚前財產，即使日後夫妻離異，不列入分配財產的範圍。不過，若是婚前「情侶一起買房」，且一旦兩人婚前分手，狀況可能複雜得多，大致可分為兩類，其一是兩人共同出資，其二則是一方單獨負擔頭期款與房貸，但登記在另一方名下，可能衍生的問題例如，持有房子的一方認為對方是合意贈與，因此不願歸還，出資方若想拿回房子，就需打官司請法院判決返還。「能不要婚前一起買房，就不要！」住商不動產企劃研究室經理徐佳馨強調，不建議情侶婚前共同買房，一旦分手，恐很難分配。不過，若雙方堅持婚前一起合買，建議「一人出一半」，並且在契約上註明各自出資比例，日後若和平協議分手，直接將房子賣掉，扣掉稅費等必要支出後，再按出資比例直接分配售屋所得。
但徐佳馨坦言，很少情侶會在戀愛期間還特別簽契約、公證雙方出資比例，以致於仍常產生爭議，需能舉證各自負擔的款項與金流。此外，雙方決意共同出資，也應先了解對方財務狀況，否則若對方欠債導致房子被法拍，即使本身具優先承購權，未必短時間內能湊出承購所需金額，且法拍所得仍需清償債務。若是一方單獨出資但登記在另一方名下，分手後可能發生所有權人主張是贈與而不願歸還，雙方鬧上法庭。徐佳馨建議，可採借名登記與設定抵押權的方式，確保出資人的權益。