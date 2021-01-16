台中產學合辦「小城柳岸鈴瓏迺」 年貨大街迎春飄年味

臺中教育大學文創產業設計學系辦學接地氣，結合第二市場中山路鈴蘭通在地攤商40家，今天封街舉辦「2021炒蛋市集-小城柳岸鈴瓏迺」活動，展出六家USR計畫輔導店家成果外，另有年節小食、迎春服飾及手作體驗商品展售，有如年貨大街洋溢濃濃年節氣氛，吸引不少民眾逛街辦年貨。

我是廣告 請繼續往下閱讀

教育大學文創設計系主任拾已寰表示，推動USR產學合作是將議題融入課程中，以此次舊城活化議題是為例，就是透過文創產業分析與診斷課程，讓學生分成六組，針對老市區6家老店進行診斷，挖掘故事、引進資源提出解決方案。整學期執行下來，希望藉此炒蛋市集活動，做一次市場成效驗證。

▲台中教育大學展現USR產學合作成果，與在地攤商合辦「小城柳岸鈴瓏迺」，以年貨大街模式展現，吸引民眾辦年貨洋溢年節味。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.16)

六家參與USR產學合作計畫的老店，多是世代在中山路鈴蘭通經營。拾已寰表示，鈴蘭通原是全台高級水果批發集散地，俗稱水果街，因社會變遷，隨著中區沒落而現蕭條。此次，學生以「舊城活化」推動USR產學合作，希望能協助轉型發展，由名攤發展成名店，甚至連鎖名品，讓鈴蘭通再現風華。



▲原本在中山路經營花生油起家的永裕行，後代跨足經營海洋概念館，要結合老市區發展觀光。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.16)





六家老店經輔導各展特色，三代傳承的長益鋼筆藝品坊，擁有各年代鋼筆，是收藏家朝聖地。原本賣花生油起家的永裕行，後代轉向經營海洋概念館。其它還有轉型經營養生飲食的味無味、結合異國風的督醍咖啡、古早味糖果店讚發和小圓餅法式甜點店， 今天全參與「玲瓏迺」活動，期待透過市場驗證，檢收產學合作成效。



▲經營一甲子的讚發糖果行，經由台中教育大學推動USR產學合作，產品多了文創味。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.16)





由於春節腳步近，教育大學除了展現USR輔導成果外，也結合在地40家攤商參與「鈴瓏迺」活動，展售年節小食、傳統捏麵人、古早味棉花糖、迎春新衣、文創手作的好運良品、過年闔家歡樂的骰子遊戲等，展現年貨大街喜氣洋洋氛圍。

此外，主辦單位也邀請「寫作中區」籌辦「小城故事多．舊城導覽」，帶領大家深入了解鈴蘭通與第二市場周邊的發展脈絡，以及老建築的美麗與哀愁。另國立臺中科技大學、靜宜大學、朝陽科技大學USR團隊也到場共襄盛舉，展現臺中各大學對社會責任付出的熱情。