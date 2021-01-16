森林王子張泰山「一日店長」 愛心義賣善款捐助兒少

森林王子張泰山今天在台中大遠百客串「一日店長」，體驗

YOULISN全台首創光能溫感深層震動按摩槍，並主持一元起標愛心義賣。原價逾1萬5千元的按摩槍，由張泰山親自簽名後競標，由一名陳姓上班族以9千元得標，當場全數捐給樂扶兒少關愛協會做公益。

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捐贈會上，張泰山鼓勵大家一起做公益，親手將9千元紅包轉贈樂扶兒少關愛協會，由理事長游蕙如受贈。游蕙如感謝社會有愛心，希望有更多像「泰山哥哥」一樣有愛心的人，多多關愛失依孩童，給他們有翻轉人生機會。

今天與張泰山一起出場的還有台中成棒隊球員，他們分享體壇趣事，也談及運動的重要性。張泰山表示，他平日喜歡打高爾夫球、散步及陪伴小孩享受天倫之樂。他強調運動對身體健康很有幫助，不喜歡運動的人，不妨走走路、散散步也是一種運動。

▲森林王子張泰山「一日店長」，主持一元競標愛心義賣，簽名的按摩槍由陳姓上班族得標。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.16)

張泰山又說，自從球員退役後，體力也在退化中，有時連爬個樓梯都會肌肉酸痛，除了自己按摩處理，經朋友推荐

專為

獲贈善款的樂扶兒少關懷協會，致力扶持失依兒少及特殊家庭。理事長游蕙如表示，疫情讓善款嚴重縮水，感謝張泰山一日店長送愛心，也希望有更多善心人士伸援手，讓小朋友有翻轉人生機會。