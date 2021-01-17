佛光山惠中寺法寶節慈悲送暖 嘉惠1600福田戶過好年

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活動邀請台中市政府民政局長吳世瑋、社會局副局長陳仲良、南屯區長林秋萬、中區區長林忠訓及多位民代參與。吳世瑋代表市長盧秀燕感謝惠中寺歲末送暖，溫暖大家的心。吳世瑋表示，佛光山長期致力慈善關懷事業，也希望有更多企業投入慈善公益行列，讓貧困家庭開啟向上信心，〈牛〉轉乾坤、否極泰來。
覺居法師表示，惠中寺與慈悲基金會秉持「以慈善福利社會」理念，與大眾廣結善緣。自22年前921大地震重創台灣後，關懷行動迄今未曾中斷。今年受到疫情影響，百業受創，更擴大寒冬送暖規模，希望能讓經濟困窘家庭紓解燃眉之急，感受社會溫情，身心獲得撫慰安頓。
佛光山慈悲基金會中區執行長陳碧月說，今年總計送暖給1600戶「福田戶」，每戶可獲得3600元紅包，及裝有油、米、麵條等民生用品的物資袋，全是信眾及企業力挺，方能延續送暖善行不間斷。以福壽實業為例，年年捐贈大批物資，還動員義工協助打包發放。經理王英偉說，希望將滿滿祝福一起打包裝進每一個物資袋中，讓福田戶獲得善緣財富。
因應疫情升溫，惠中寺為做好防疫措施，不僅將活動移到中庭戶外舉行，還設有消毒量體溫、提醒戴口罩報到區，祈福、發送紅包區，發放臘八粥、致贈墨寶區及物資領取區等，在義工協助下，民眾依著動線前進，送暖活動流暢又溫馨。