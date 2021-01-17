佛光山惠中寺法寶節慈悲送暖 嘉惠1600福田戶過好年

佛光山惠中寺與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會，今天舉辦「法寶節寒冬送暖」活動，由佛光山中區總住持覺居法師致贈關懷金、物資

給1600名福田户，並

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佛光山中區總住持覺居法師，親自致送關懷金給福田戶，祝福他們平安健康過好年。（圖／惠中寺提供）

× ▲佛光山中區總住持覺居法師，親自致送關懷金給福田戶，祝福他們平安健康過好年。（圖／惠中寺提供）

活動邀請

代表市長盧秀燕感謝惠中寺歲末送暖，溫暖大家的心。吳世瑋

▲佛光山惠中寺法慶祝寶節慈悲送暖， 嘉惠1600福田戶的生活物資堆積如山，全是企業及信眾愛心捐助，希望讓福田戶也能過好年。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.17)

× ▲佛光山惠中寺法慶祝寶節慈悲送暖， 嘉惠1600福田戶的生活物資堆積如山，全是企業及信眾愛心捐助，希望讓福田戶也能過好年。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.17)

▲佛光山惠中寺慶祝法寶節慈悲送暖，除致送物資，也引領信眾誠心獻燈祈福，安頓身心。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.17)

× ▲佛光山惠中寺慶祝法寶節慈悲送暖，除致送物資，也引領信眾誠心獻燈祈福，安頓身心。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.17)

每戶可獲得3600元紅包，及裝有油、米、麵條等民生用品的物資袋，全是信眾及企業力挺，方能延續送暖善行不間斷。以