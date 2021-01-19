芹菜保存有撇步！放冰箱前做「1動作」：完美保留葉綠素

芹菜除了當佐料，也能拿來炒菜吃，但由於芹菜葉味道苦澀，大多數人只吃葉柄的部分。而你知道芹菜該如何存放才不易壞嗎？其實在放入冰箱前，一定要記得先將芹菜全部「豎起」，豎著放進冰箱而非橫著放，如此才能保存較多葉綠素。不過，因為芹菜很容易老化，還是盡快食用為佳。

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農委會指出，芹菜的葉柄膳食纖維功能強大，可以避免腸道吸收膽固醇，且還有含量極高的鉀離子，能幫助鈉鹽排出，讓血管鬆弛，是有助於降低血壓的好幫手。而芹菜的葉子也有豐富的營養價值，維生素C含量是莖的1倍，葉酸則是10倍，所以如果能改變食用習慣，連同芹菜葉一起吃，好處更多。因為它的根、莖、葉和籽都可以當藥用，甚至有「藥芹」之稱。

▲芹菜。（圖／取自pixabay）

另外，芹菜中蛋白質含量也比一般瓜果蔬菜高出1倍，鐵含量為番茄的20倍左右，維生素B含量高，鈣、磷、鐵等礦物質元素含量也高於一般綠色蔬菜。不論當主菜或配菜，不同的芹菜都能展現不同的特色。

至於該怎麼挑選出品質好的芹菜呢？謹記3特徵，其一，色澤鮮綠，其二，葉柄長而直且粗細均勻，其三，菜葉翠綠而稀少。柄杆易折斷的則為嫩芹菜，脆度較好。

而芹菜保存也有撇步！農委會表示，事實上，不管要不要冷藏，最好都「豎著」存放，因為芹菜本是垂直生長的蔬菜，直立存放所保存的葉綠素含量較多。不過，芹菜很容易老化，還是盡快食用最佳。（編輯：許苡晴）