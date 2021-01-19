哪道年菜「簡單好上手」？老饕曝不敗料理：隨便煮都美味
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 11:46:05
農曆新年即將到來，親朋好友都會趁著此時圍爐團聚，但每年的年夜飯菜單都成為一道難題。不過，就有一名女網友指出，今年農曆過年媽媽決定不下廚，所以家人決定一人想一道菜，但這就讓她著急求助「跪求大大們來點靈感！」對此，就引來許多老饕分享答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示媽媽決定今年過年不下廚，家人就決議每個人想一道菜，可以一起去買或料理。但她就尷尬解釋，自己對年菜實在沒什麼概念，「從領紅包變成發紅包也沒有認真在吃，印象中只記得會有烏魚子...佛跳牆這鍋黏黏的雜燴我就不懂了」，這就讓她緊急求助「跪求大大們來點靈感！」問題一曝光，就引來許多網友分享料理，「蒸魚，年年有餘」、「平常捨不得的貴貴海鮮：鮑魚、龍蝦、海參」、「豬腳，宅配萬巒豬腳加熱」、「獅子頭，超下飯的」、「佛跳牆，除夕一週後還看得到他...」、「紹興醉雞超簡單，但是我又看起來很強」、「如果是要你們動手做，那就炸湯圓啊，簡單好做應該不會失手吧，也有團圓圓滿的意思啊」。但讓人意外的是，其中不少人反而推薦「火鍋」，認為其簡單好料理，且非常適合於過年期間和家人一同圍爐享用，直言「火鍋是最簡單的，隨便煮就很好吃了！」「我們家人少，兩個人外帶羊肉爐加自己喜歡的菜，火鍋料跟肉片就很飽了，多人的話可以吃酸菜白肉鍋」、「就火鍋吧，什麼鍋都行」、「火鍋最快啦！自己買原料煮兩壺高湯，買個電磁爐鍋跟各自愛吃的料，有院子的話再擺個烤肉架」。（編輯：陳雅雲）