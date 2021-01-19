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員工都不吃！內行抖出「5地雷菜」去餐廳少點：還特別髒

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 12:20:42

餐廳
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享餐廳有「5道菜」儘量少點，甚至爆料「連員工也很少吃！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少民眾都會邀約親朋好友，到餐廳或小吃店享用美食，一起聊聊近況，以此聯繫情誼。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享餐廳有「5道菜」盡量少點，甚至爆料「連員工也很少吃！」
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據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，不少民眾都會和親朋好友，一同到餐廳享用美味的料理，和享受餐廳內的舒適氣氛，不過她就建議民眾到餐廳「5道料理」盡量少點，甚至指出這些菜特別髒，就連員工自己都很少吃！
第一道為「娃娃菜」，她表示部分餐廳在處理這道菜時，時常都不洗直接用刀切，且切完後直接拿去煮湯或翻炒，最後直接上桌，很多客人甚至還吃得津津有味。

第二道為「魷魚」，她透露，餐廳將冰凍好的魷魚取出來後，就會直接放入自來水中解凍，隨後直接拿去烹飪，甚至有的還會直接拿去炒，客人所吃到的魷魚，基本上都是冰凍一大袋的那種。

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》建議民眾到餐廳盡量少點魷魚。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》建議民眾到餐廳盡量少點魷魚。（示意圖／翻攝PhotoAC）
第三道為「炸薯球」，不少年輕人相當喜愛這道料理，但她解釋，該道料理為典型的半成品，只要撕開袋子直接倒入到油鍋中，再把其撈出來即可；但等到冷卻時，接著再重複下油炸一次，她認為反覆經過油炸的東西，還是少吃為妙。

第四道為「撈麵」，撈麵是一種把瀝乾的麵條拌以醬料或其他調味料，一起食用的摵仔麵吃法。但她透露，不少餐廳烹飪時通常都僅過涼水，用的還是自來水，且還會以手抓方式判斷生熟。

第五道為「油煎小排」，凡是餐廳內的油炸食品她都不太推薦去享用，尤其是油炸的排骨，餐廳會將冰凍的排骨炸好後，直接放至在砧板上，再將它切塊擺盤，但該砧板其實已經切了很多的食材，有些餐廳甚至為了讓砧板不沾水，都是不洗的。
文末她也強調，部分餐聽在衛生上有些疑慮，但還是有不少乾淨衛生且優秀的，但如果民眾至勉勉強強才合格的餐廳，還是建議大家點菜的時候慎選，盡量點些活魚或烹飪時間需較長的料理。（編輯：陳雅雲）
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