員工都不吃！內行抖出「5地雷菜」去餐廳少點：還特別髒

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第一道為「娃娃菜」，她表示部分餐廳在處理這道菜時，時常都不洗直接用刀切，且切完後直接拿去煮湯或翻炒，最後直接上桌，很多客人甚至還吃得津津有味。
第二道為「魷魚」，她透露，餐廳將冰凍好的魷魚取出來後，就會直接放入自來水中解凍，隨後直接拿去烹飪，甚至有的還會直接拿去炒，客人所吃到的魷魚，基本上都是冰凍一大袋的那種。
第三道為「炸薯球」，不少年輕人相當喜愛這道料理，但她解釋，該道料理為典型的半成品，只要撕開袋子直接倒入到油鍋中，再把其撈出來即可；但等到冷卻時，接著再重複下油炸一次，她認為反覆經過油炸的東西，還是少吃為妙。
第四道為「撈麵」，撈麵是一種把瀝乾的麵條拌以醬料或其他調味料，一起食用的摵仔麵吃法。但她透露，不少餐廳烹飪時通常都僅過涼水，用的還是自來水，且還會以手抓方式判斷生熟。
第五道為「油煎小排」，凡是餐廳內的油炸食品她都不太推薦去享用，尤其是油炸的排骨，餐廳會將冰凍的排骨炸好後，直接放至在砧板上，再將它切塊擺盤，但該砧板其實已經切了很多的食材，有些餐廳甚至為了讓砧板不沾水，都是不洗的。
文末她也強調，部分餐聽在衛生上有些疑慮，但還是有不少乾淨衛生且優秀的，但如果民眾至勉勉強強才合格的餐廳，還是建議大家點菜的時候慎選，盡量點些活魚或烹飪時間需較長的料理。（編輯：陳雅雲）