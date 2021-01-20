去魚腥有撇步！別只會加蔥薑、米酒　簡單「一招」秒去味

喜歡海鮮的人，通常都對「魚料理」愛不釋手，不過，其實也有許多人不敢吃魚，原因就在於牠的腥味。而到底該如何去除魚腥味呢？近日專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就分享了妙方，除了加入蔥、薑或米酒，在清洗魚肉時，也可試試「這一招」，不僅簡單方便，又能迅速遮蓋魚腥味。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，很多人平常吃魚時，都會提前將魚進行醃製，用蔥、薑或米酒去除掉魚腥味，但此種方法很容易使魚肉本身的鮮味消失，讓魚肉吃起來只剩調味料的味道。其實，若想吃到新鮮又無腥味的魚，只要在清洗前，往水裡加入些許「食鹽」，讓水形成淡鹽水，接著再將魚浸泡進去，如此便能遮蓋魚腥味，同時還能保留鮮味。

▲《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，只要在清洗魚肉時，加入些許「食鹽」，就能輕鬆去除魚腥味，同時又能保持魚肉本身的鮮味。（圖／取自pixabay）。（圖／取自pixabay）

另外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，在殺魚的時候，記得一定要把魚肚子裡的黑膜摘掉，除了魚鱗、魚鰓外，魚肚子的黑膜是很多人都會忽略的，且有些魚身體的兩側背鰭上還會有一根魚線，這根白線也是魚腥味的來源，只有把這根白線完全抽出來，才能讓魚肉吃起來鮮美不腥。

至於若是想讓魚肉口感吃起來更鮮嫩的話，不妨可以利用「洗過米後的水」去洗魚，不僅能徹底去除魚身上的雜質，還能帶走牠身上的腥味。（編輯：許苡晴）