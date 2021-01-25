專訪／2022準備好了？蔣萬安首度開口談台北市政想法
記者吳承翰、朱啟瑜、葉政勳、朱永強/台北報導
2021-01-25 07:30:00｜2021-01-25 08:31:02
明年即將進行2022年地方公職人員選舉，國民黨立委蔣萬安被視為藍營台北市長強棒，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，民眾確實會跟他反應市政問題，也對他這方面的表現有期待，而他也以在矽谷工作的經驗，提出台北市能導入服務設計的概念。蔣萬安以星巴克舉例「他們會規畫客人進店裡之後的動線，櫃台怎麼服務、問話，會不會到第5個客人就卡住？那流程怎麼調整會更順暢。」蔣萬安表示，市政上透過在問題痛點的調整，逐步修正，不只能增加效率，也能避免人力資源浪費。
民眾勸進聲不斷，蔣萬安在2016年剛進立法院後，就因高知名度讓陳情案跨區找上門，他曾收到一名南港的長者陳情，兒子有唐氏症，法規卻限制身心障礙者必須每5年做檢測、依照結果更換手冊，蔣萬安指出像唐氏症、漸凍人這種不可逆的疾病，定期換手冊對家屬壓力沉重，也有長輩看著患病的下一代，不知道自己走了之後該給誰照顧、幫忙處理換證檢測，所幸在這個會期完成修法，針對不可恢復的疾病，身心障手冊經過檢測後終身有效，蔣萬安說「雖然不在鎂光燈焦點，但能造福十幾萬身心障同胞，對我來說很有成就感。」蔣萬安指出，台灣人口高齡化，長者中約有三成是單身獨居，在台北市衍生出生活上的困難，「他們住老舊公寓是嚴重的問題，我接觸的幾個案子，長輩行動不便想在公寓裝電梯，但其他住戶不願負擔後續維修費用反對。」蔣萬安說這些問題普遍出現在台灣社會，是中央、地方要共同面對的長照問題。
聽了許多民眾的心聲，蔣萬安認為市政能納入創新思維，他以在矽谷工作的經驗，提出服務設計的概念（Service Design），他以連鎖咖啡品牌星巴克為例，「消費者進門點餐，動線設計、店員問話、櫃台擺設，怎麼更順暢，會不會到第5個客人就卡住了，這是要解決的，市政規畫也可以導入這概念，在道路交通、跨局處甚至中央地方合作、以及跨縣市，規劃出更流暢的動線，就像商業把顧客當中心，市政以市民為中心。」
蔣萬安表示，有效的服務設計不但能讓公部門運作效能增加，最直觀是降低公務人力資源的浪費，「甚至可以導入人工智慧，或跨領域整合，核心是服務設計，很多創新思維可以運用在政治、市政上，去找到痛點，然後加以改善。」
對於市長選戰，蔣萬安還沒明確表態，只是不斷強調「民眾有期待」，但他對台北市政已經有初步想法。民進黨智庫副執行長吳怡農日前曾喊話，希望和蔣萬安2024再來場雙帥對決，等於是把他留在立法院，對此蔣萬安回應「民眾現最迫切關心不是選舉，而是如何確保我們跟下一代健康，年輕朋友關心低薪高房價，勞保年改方案甚麼時候出來？這才是我們該特別關心的，對我來講現階段就是專注我眼前的工作上」。
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