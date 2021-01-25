專訪／自解蔣家結、勤健身！蔣萬安的北市參選起手式？
記者吳承翰、朱啟瑜、葉政勳、朱永強/台北報導
2021-01-25 07:45:00｜2021-01-25 08:29:30
國民黨立委蔣萬安從政以來一直是政壇關注焦點，除了本身高顏值，其「蔣家後代」的背景也時常被拿來討論，日前他主動拋出促轉條例議題，要加速威權時代受到政治迫害的民眾，拿回被政府沒收的財產，被外界認為是參選起手式，另一方面，蔣萬安接受專訪時提到，近來積極健身練體力，因為「太多行程要跑了」，這些舉止看起來，都像是在為接下來可能的路做準備。
蔣萬安強調，在2017年促轉會成立時，他就對促轉條例第六條「回復受難者財產」投下贊成票，促轉會後來也平反許多當年黨國背景下司法不公的判決。受難者的名譽是恢復了，但當年被沒收的財產始終拿不回來，去年5月促轉會拜會國民黨團時，蔣萬安就曾當面提點過，促轉會要有法源依據就要盡快提修法，他主動提案是希望加速社會討論，因為許多受難者家屬年事已高，拿回財產是他們一生的盼望。記者問到「會不會覺得自己做這件事更有使命感？」蔣萬安說「就事論事，面對歷史、還原真相，才能跨出和解的第一步。」他表示當年在立促轉條例時，國民黨團也有版本，由於表決時先表決民進黨版，民進黨人數優勢過關後，就不再處理相同提案，才會讓外界認為國民黨沒有提案、抗拒轉型正義，「（民進黨版）促轉條例有很多針對性、爭議的文字，甚至越過檢察官、法官，直接有司法調查權，違反憲法的權力分立原則。」
除了在立法院、選區的工作，蔣萬安近來也在個人IG上分享健身動態，握推的姿勢相當標準，看得出來已經重量訓練好一段時間，他說除了可以紓壓外，也能維持立法院、選區兩頭跑的體力，年關到了，許多單位開始陸續舉辦尾牙聚餐，蔣萬安說「能去的都會盡量去，聽聽民眾心聲。」聽得出來接下來蔣萬安，會加倍勤跑基層。
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