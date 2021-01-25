專訪／質詢屢槓蘇貞昌 蔣萬安：他的風格就是傲慢、囂張
記者吳承翰、朱啟瑜、葉政勳、朱永強/台北報導
2021-01-25 08:00:00｜2021-01-25 08:30:36
國民黨立委蔣萬安在去年9月到12月擔任衛環委員會召委，負責排案處理萊豬進口事宜，在質詢的過程中和行政院長蘇貞昌多次講到兩邊都有火氣，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時沉重地表示，蘇內閣的風格相當傲慢、喜歡用似是而非的說法騙老百姓，「現在民眾對政府是恐懼的，業者做生意隨時要自備檢驗報告，找官員來出席儀式要全程錄影，這點很令人憂心。」
「不只傲慢，更凸顯出這個政府完全不溝通。」蔣萬安表示從去年8月28日總統蔡英文突襲式宣布開放萊豬，一路到12月底，立法院開了幾次公聽會，專家學者、民眾、社福團體全部都反對，政府不但無法清楚交代開放原因，甚至屢次想用欺騙的方式唬弄民眾，「他們最愛說2012年CODEX標準通過以後，就轉而遵守國際標準，但直到2013年，他們還開記者會說萊豬開放，總統要下台，陳吉仲在中興大學當教授說死都要擋住萊豬，現在萊豬通過他說感激又感動，叫人民怎麼接受？」
而在萊豬審查過程中，最讓蔣萬安記憶深刻的，莫過於總質詢和蘇貞昌攻防時，他主動提及曾經到屏東視察養豬廠，未料蘇貞昌聽了就像鯊魚聞到血一樣，還主動探問「是哪家養豬場」，甚至衍生出信功案。
蔣萬安感嘆道「現在民眾對政府是恐懼的，這種現象很令人憂心，如果冠軍牛肉麵沒自備檢驗報告，商譽受損誰來負責？還有信功豬肉，如果蘇貞昌、陳吉仲來訪時他們沒有全程錄影，哇！那真的都說不清楚了。」
蔣萬安認為，蘇貞昌來立法院的心態是「用辯論把反對的立委都辯倒」，卻忘了每個立委背後都代表幾十萬民意支撐，「我認為那次質詢，能看出蘇貞昌的風格就是傲慢、囂張」。
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