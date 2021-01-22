牛排旁荷包蛋該怎麼吃？行家曝「神級絕招」：一堆人吃錯
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 07:45:38
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；民眾到平價牛排館用餐時，鐵板上的牛排旁大多會附有一顆「生雞蛋」，而這顆蛋該怎麼翻面也曾為網友熱議話題。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，這顆蛋其實直接吃就大錯特錯，並分享行家的獨門吃法，還會讓牛排吃起來口感更為滑嫩。
《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，牛排最常見的熟度大多為五分熟、七分熟和全熟，尤其在平價牛排當中，服務員端上桌的牛排旁邊常配上一顆荷包蛋，而剛上桌的牛排旁這顆蛋大多還是生的，很多人總是急著將生蛋翻面，熟透後再直接食用。不過，《小乾倩倩的遊戲的美食》則透露「很多人都不知道這個生雞蛋的用意為何，而且也不知道這個生雞蛋到底該如何吃才好」，許多人會把這顆蛋直接吃掉，其實這顆蛋不是直接用來吃的，同時分享行家的專業吃法「我們將牛排切好之後，用牛排來沾，這樣沾雞蛋裡面的蛋黃來吃。」因為牛排大都是有調過味的，牛排沾上蛋黃之後，吃起來的口感也會更加滑嫩，且營養成分也非常高，並推薦大家下次吃牛排時不妨嘗試看看，別再直接一口將蛋吃光了。（編輯：賴詠璿）