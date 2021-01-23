房市／台商大投資　都市進化與區域均衡新契機

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不過，目前台灣正面臨工業用地供需失衡的問題，北、中部需求吃緊，南部卻供過於求。張建一認為，南部有許多閒置土地，若能適時以勞動力或租稅政策引導產業南移，將有助於平衡區域發展。此外張建一更指出政府積極推動南台灣發展計畫，內政部已初步選擇22個重點發展產業聚落，且研議透過《新市鎮開發條例》條款，祭出當年度最高20%的投抵優惠，且在五年內針對房屋稅、地價稅五年內減免約20%至100%，以吸引投資。
有產業的地方就是生活的起點，成功大學都市計劃學系助理教授閻永祺從產業與生活之間連動的觀點來看聚落的興起。閻永祺指出，完善的工業園區規劃，以及效率的關鍵產業引資，有助於產業群聚更加落實，帶動地方就業與發展，竹科與南科即是成功的案例。近年在美中貿易戰引發產業鍊重組影響下，催生中南部嘉義、台南、高雄、屏東等地工業園區的興起，在台南更引進台積電及半導體相關供應鏈廠商進駐，有機會引領南台灣發展開啟新局。
不過，產業園區主要還是達到產業發展目標的工具，不是單純複製成功模式就能達到促進區域發展的效果，仍需搭配地方的產業特性一併考量，閻永祺指出地方的人力質量將是關鍵的基礎，在普遍面臨勞動力不足的情況下，廠商必須善用智慧化轉型製程，地方城市則是該朝向建構自己的城市品牌，打造宜居的環境，迎接產業群聚所帶來的新浪潮。
產業脈動是推進都市形成與發展的一股強勁動能，成功大學都市計劃學系副教授陳志宏表示，台灣現正處於新一代產業勃發的契機，產業的區域分布改變與新環境產生，將催生新都市興起，應該藉此機會重新思考，該如何善用環境並且納入使用者，用雙向循環的方式來打造宜產宜居並且能永續再生的新都市。
陳志宏舉瑞典斯德哥爾摩市皇家海港區改建(北歐最大都市計畫案)為例，從前期的區域規劃即邀未來使用者共同參與，並且設計「社區販售自產再生能源或自用」的循環經濟模式，設置社區能源再生設施，藉此減輕使用者的居住成本並創造額外效益。