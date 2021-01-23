吃buffet「狂拿海鮮」才回本？內行搖頭：老闆做夢會笑醒
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 14:05:21
在台灣火鍋、燒烤，以及自助餐吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛，許多人也會為了在吃到飽餐廳吃回本，盡量拿些成本較高的食材。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日在文章中指出，吃到飽餐廳若顧客只愛吃「海鮮」，老闆可能開心得做夢也會笑！
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，自助餐裡的食材非常豐富且多樣化，甚至在吃到飽攻略中，大多人認為，為了在自助餐吃得回本，應該盡量拿高級的海鮮，若是只吃海鮮、多吃海鮮，就可以吃回本，很多人也信以為真。《小乾倩倩的遊戲的美食》解釋，在我們生活中，海鮮的價格確實特別貴，不是餐餐都會吃的食材，但並不是所有的海鮮價格都如此高昂，若是自助餐廳裡面的海鮮，價格可能還不如我們平時吃的雞肉貴，並稱「要是所有的顧客都去自助餐廳裡只吃海鮮的話，自助餐廳的老闆做夢都要笑醒，因為真的能賺大錢了」。
因為部分吃到飽餐廳，老闆們都會買些較不值錢等級的海鮮，還有一般民眾普遍愛吃的螃蟹類、蝦類，去自助餐廳裡也很少見活的，那都是他們直接採購大量，價格特別低，因為不需使用新鮮的蝦蟹，所以那些不新鮮的商品也可能直接處理給自助餐廳，反問「要不然你覺得自助餐廳為什麼會這麼賺錢呢？」（編輯：賴詠璿）