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吃麻辣燙避免拿「3大NG配料」！專家曝真相：肥油都進肚

編輯中心/綜合報導

2021-01-23 18:05:32

▲吃火鍋時「4配料」千萬別隨意亂點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麻辣燙鈉含量高、熱量也高，吃一餐熱量可能就破千，因此選擇配料時，可以避免3類NG配料。（示意圖／翻攝自Pixabay）
麻辣燙是大部分人冬天祛寒最愛的美食，再加上想吃什麼配料都能自由添加。不過也有專家指出，因為麻辣燙的湯底含有大量脂肪且高鈉，因此部分配料應該減少放入，才不會「吃進滿肚子油」。
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據《早安健康》報導，麻辣燙鈉含量高、熱量也高，吃一餐熱量可能就破千，因此選擇配料時，可以避免以下3類配料：
一、瓜菇類的蔬菜

絲瓜、杏鮑菇、香菇在吃麻辣燙時，屬於NG蔬菜。由於這類蔬菜組織的孔洞大，經烹煮時易吸附更多湯汁，無形中會攝取過多的鈉和脂肪，可以用葉菜類（大陸妹、空心菜）、根莖類（白蘿蔔、洋蔥）等蔬菜取代，同樣能攝取到纖維。

二、油炸麵

麻辣燙的湯頭已經夠油膩了，如果再加上油炸麵體（鍋燒意麵、雞絲麵、王子麵等），光是還沒下鍋前的麵體熱量就高達470大卡，如若下鍋吸附湯汁，攝取熱量更將突破天際。因此若吃麻辣鍋時，想要有主食來增添飽足感，「非油炸麵」才是更好選擇。

▲若吃麻辣鍋時，想要有主食來增添飽足感，「非油炸麵」才是更好選擇。（示意圖／翻攝自
▲若吃麻辣鍋時，想要有主食來增添飽足感，「非油炸麵」才是更好選擇。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
三、加工火鍋料
加工品在製成時含有大量油脂，例如「貢丸、火鍋餃」等，多使用肥肉混合粉類來增加口感。其中，超級地雷配料「炸豆皮」，營養師建議盡量兩三人一起分食，熱量比較不爆表。（編輯：潘毅）
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