滷味點啥最能知道老闆技術？網指「這2樣」：秒吃出湯頭

滷味攤是台灣街頭巷尾常見的國民小吃之一，也是不少人宵夜的首選。而近日有網友就好奇提問「滷味要點什麼最能知道老闆技術？」結果許多人一致狂指「這2樣」，認為這兩樣菜色可以吃出「湯頭口味」與「食材入味與否」

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原PO在PTT八卦板表示，天氣開始轉涼了，讓他想去買碗熱熱的滷味來吃，於是想到了一個問題，那就是「滷味要點什麼最能了解老闆技術呢？」他說，滷味不像炸的或烤的小吃，還會有火侯的差異，基本上滷味就是丟到滾水煮而已，且用料蔬菜、肉片、火鍋料、王子麵等，大多都是現成食材，不像鹹酥雞之類的至少還要先醃過沾粉。

原PO認為，雖然湯頭可能有差，不過他覺得湯頭口味都大同小異、難分高下，並好奇詢問大家「那點菜時到底要點什麼才能吃出差別呢？有八卦嗎？」

▲網友在PTT討論「滷味點什麼最能看出老闆技術？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛點名「豆干」和「王子麵」，「王子麵，太硬太軟只能靠火侯」、「板豆腐可以看出湯底；豆干可以看出入不入味」、「如果辣醬調得好，就算豆干也好吃」、「吸湯汁的豆干」、「大豆乾可以看出是否用心」。

另還有人留言「冷的滷味才有工夫啦！」「冷滷味最考驗工夫，因為熱滷的都是冷凍加熱」、「冷滷才吃得出來好吃與否」、「蘿蔔、花椰菜」、「腸、內臟」。（編輯：許苡晴）