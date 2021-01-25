吃火鍋「最地雷海鮮」千萬別點！內行揭真相：一煮就沒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 12:42:46
台灣人一年四季愛吃火鍋，不管是平價火鍋、麻辣鍋、日式火鍋等，都深受不少老饕喜愛。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了吃火鍋絕對別點的「地雷海鮮」，無奈表示「一下鍋就沒了！」
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，現今大街上都能看到多家火鍋店林立，而店內除了會提供各式肉類，海鮮也是千萬不能少的食材。但《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露，如果到火鍋店用餐，最不能點的海鮮就是「墨魚」了！《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，有不少人喜愛墨魚滑嫩Q彈的口感，甚至還有人會搭配麻辣鍋底，讓人吃起來特別過癮，但文中卻強調「可是相信只要吃過一次的朋友都不會再點第2次了，因為反差實在是太大了！」
《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，平時吃到的的墨魚其實體積已經不算大了，但好歹也有手掌的大小，但將其放到火鍋裡煮一下的話，卻會縮小成原來的1/4，讓人吃了一點也有沒有飽足感。《小乾倩倩的遊戲的美食》解釋，由於海鮮內水分佔了相當大部分，且墨魚表面的特殊結構，放在鍋裡煮的話，表皮就會瞬間縮水，食材也會失水特別嚴重，體積瞬間變小後，也讓人吃了部滿足。文末《小乾倩倩的遊戲的美食》就建議，若是到火鍋用餐，不推薦大家點墨魚，因為反差實在是太大了，一下鍋就沒了。（編輯：陳雅雲）