客點4碗飯「店家端5碗上桌」！真相全場驚呆：陷阱藏細節
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 14:09:25
台灣不少店家或是路班攤都會擺放菜單，供客人自行劃選，一般人也習慣以「正」字標記需要的數量。不過，就有一名女員工指出，某天店裡非常忙碌時，瞥眼看到菜單上客人於肉燥飯旁標示一個「正」字，立馬端上5碗，沒想到客人卻表示「我只點了四碗！」隨後她便回去翻找菜單，馬上理解誤解的原因，不少網友一看都紛紛笑翻直呼「陷阱藏在細節裡！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示店內禮拜天都是最忙的時刻，但當天準備出菜時，看到客人於菜單上以「正」字標記需要五碗大份的肉燥飯，原PO便快速添好飯端給客人，但當她把第五碗放在客人面前時，對方卻回「我只點了四碗」，她也立馬尷尬反應「好！沒關係」。然而，當原PO回去查看菜單時，才發現客人「正」字標記筆劃順序與一般人不同，其中第四劃更是直接劃在正字最底部，若不注意仔細觀察，會誤以為需要5碗肉燥飯，最後原PO也無奈直呼「只能怪我沒看清楚，讓我又氣又好笑」。貼文一曝光，就引來許多網友笑翻留言，「看來那位客人太久沒寫字了」、「想不到吧～～～這招夠陰的」、「這陷阱題阿」、「筆劃順序不對，老師們看到會瘋掉」、「有強迫症狀的人看起來會超級不舒服」、「陷阱藏在細節裡」、「其實有的人真的連正都不太會寫」。（編輯：陳雅雲）