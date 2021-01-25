300元火鍋吃哪間最推？眾喊「3家連鎖霸主」：湯頭沒對手

許多台灣人一年四季都愛吃火鍋，尤其今年冬天的寒流一波接著一波報到，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，又或是日式鍋物等，每家火鍋店幾乎天天門庭若市，生意好到不行，不過也有男網友好奇，「若價位落在300元左右，哪一家火鍋店最推薦」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在PTT發文，表示自己很愛吃火鍋，而前陣子因為寒流來襲，某天同事中午吃飯時間找他一起去吃火鍋，他們就近吃了公司旁邊的肉多多，並選了299元套餐，「老實說還不錯啦，東西還算蠻豐富的」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友認為原PO提及的「肉多多」和「石二鍋」就已經很不錯了，也有網友推薦「加分」，「石二鍋可以了，300以下真的沒得嫌」、「石二鍋，很多更貴的吃裝潢也不見得口味多好」、「肉多多299套餐還蠻划算的啊」、「肉多多、石二鍋、加分都不錯吃」、「錢都跟加分吧」、「加分！！」、「說真的，石二鍋湯頭300元內沒對手」、「肉多多吃起來肉比較厲害」。

另外，也有許多網友推薦自己心目中覺得好吃的火鍋店，「我是推薦這一小鍋，相比之下湯頭比較厲害」、「雞湯大叔& 這一小鍋」、「萬客+1」、「輕井澤、拾七，每個禮拜吃」、「300，輕井澤，我覺得可以」。（編輯：郭佩蓉）