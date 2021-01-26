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女點外送少一串雞皮！私訊客服傻眼　「反轉結局」網全跪

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 11:51:44

▲有名男外送員表示近日想租房，房東竟因他的職業而拒租，直到提供收入明細才租成功（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲外送平台近幾年崛起，不少人都會使用APP點餐。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
外送平台近幾年來崛起，不少懶人會在家使用APP點餐，美味的餐點就會送到家中，但近日，就有網友分享自己點餐經驗，指出自己較鹹酥雞食，只不過是少了一串雞皮，沒想到反應客服之後，讓他非常錯愕，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「天阿！該怎麼辦，剛剛我點鹹酥雞的時候，發現餐點少一串雞皮、多一串四季豆，結果反應UE客服之後，竟然要全額退款！我不需要啊！三百多塊的鹹酥雞我很過意不去，請問我該怎麼樣反應讓他們不用全退？這三百多是平台要吸收還是店家啊？」
▲網友分享使用UE點餐時，因為餐點有錯誤反應客服，沒想到平台竟然全額退費，讓她非常錯愕。（圖／爆廢1公社）
▲網友分享使用UE點餐時，因為餐點有錯誤反應客服，沒想到平台竟然全額退費，讓她非常錯愕。（圖／爆廢1公社）
而後，原PO則表示「我剛剛打去店家了，等等他做好有外送員接單的時候，我會訊息外送員請他先幫我墊300塊，他送第二單來的時候我再給他現金，店家人也很好，他說他有看到我的備註，他會補雞皮給我」。
貼文一出，網友紛紛回應「你真的有夠善良」、「我記得是店家吸收掉」、「這種心態我就該給妳按讚了」、「這個小姐姐你很棒，希望你雞皮吃得開心，店家應該會感到人生充滿愛的光輝，然後最後成為大企業」、「人美心也美！超棒的」、「店家知道肯定會痛哭流涕」、「能有如此不貪小便宜的心，請接受我一跪」。（編輯：張嘉哲）
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