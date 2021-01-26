女兒幫撿手機！媽竟酸「跟炒菜的說啥」 理由讓台人氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 13:15:44
言教不如身教，許多爸媽在教育孩子時，都必須以身作則，把自己當成孩子學習的最好示範。對此，就有網友感嘆，看到另一位媽媽不斷罵女兒成績不夠好，動作太大之餘，結果打飛她的手機，女兒馬上幫忙撿起來並道歉，沒想到竟被媽媽罵「跟那種炒菜的說什麼」，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，自己在百貨公司上班，午休吃完飯後想去上廁所，剛好看到前方的媽媽一邊排隊一邊幫國小的女兒綁頭髮，還不斷嫌棄女兒英文成績不夠好，還只拿到校長獎，別人卻拿到市長獎，實在是很丟臉。只見女兒乖乖道歉，這位媽媽卻更加火大，怒罵「妳這樣以後怎麼跟爸爸一樣」，這時剛好在幫髮圈打結，並用力拉了女兒的辮子兩下，結果意外打掉原PO的手機，沒想到這名國小的女兒，立刻將手機撿起，並跟原PO道歉。
不過，媽媽卻不高興地看了她一眼，然後把女兒往前推，小聲說「跟那種炒菜的說什麼，妳是想跟人家一樣去炒菜嗎？叫妳念書跟爸爸去園區上班比較好」，這雖然讓原PO聽了很不開心，但還是忍住這口氣，默默在心裏吐槽，「阿姨我不是炒菜的，至少要說我是玩麵團的啊，妹妹還很有禮貌，用眼神跟我說對不起」。許多網友看完也紛紛回應，「成績不好沒關係，品行真的要好」、「媽媽這態度母湯欸」、「感覺孩子比媽媽懂事多了」、「人品比念書更重要」、「校長獎不錯了吧，這樣逼小孩真的恐怖」、「好險妹妹超懂事」、「這就是為何有的時候，母愛會成為母礙」、「打掉別人手機，還要女兒幫你撿，真的傻眼」。（編輯：許智超）