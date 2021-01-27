關廟麵怎麼煮最好吃？內行曝「神級配料」：根本頂尖組合
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 13:35:16
尤其在忙碌的生活裡，隨手來碗泡麵、快煮麵都是相當省時的作法，短短3到5分鐘，美味即可上桌。對此，就有網友分享，自從他買了耳機之後，每天都只能吃關廟麵配維力炸醬省錢，讓他不禁問「可以分享關廟麵怎麼煮比較好吃？」問題一出，掀起網友討論。
原PO在《PTT》表示，自從他上禮拜衝動買了耳機之後，這禮拜都過著關廟麵配維力炸醬的日子，目前的配料有高粱、味精、切好的青蔥及維力炸醬，因此他好奇提問「有沒有八卦廚師可以分享關廟麵怎麼煮比較好吃？」許多網友看完紛紛提出建議，「加白兔牌烏醋就很讚了」、「柴魚片、洋蔥、海帶芽，再打蛋花下去一起煮」、「油蔥、豬油、醬油、青蔥，這樣就很讚了」、「買鰹魚露、哇沙米，做涼麵其實蠻好吃的」、「和番茄鯖魚罐頭一起煮」、「買一包康寶濃湯煮成玉米湯麵」、「關廟麵那麼好煮，隨便吃都好吃吧」。另外，也有內行的網友推薦，吃關廟麵最好搭配的配料，就是沙茶醬，「推沙茶，這樣真的好吃」、「沒沙茶差很多耶」、「沙茶+薄鹽醬油+半湯匙麻油」、「湯少一點，沙茶給他加爆」、「關廟麵配沙茶，根本是最佳組合」、「加完沙茶，可以加粗麵、板麵，煮好乾拌」。（編輯：許智超）