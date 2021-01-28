房市／中和這區將擁捷運 3-4字頭吸睛
生活中心/綜合報導
2021-01-28 18:00:00
新北市中和區遠東世紀廣場多家企業進駐，周邊居住剛需強勁，再加上未來有萬大線連城錦和站等交通利多，房市看好；在地房仲表示，周邊多為老公寓、而重劃區尚未發展成熟，因此中古大樓指名度很高，每坪單價36至42萬。
根據新北市地政局公布最新一期的不動產最新分析季報，在中永和地區的生活圈中，遠東世紀廣場周邊大樓交易量去年第三季單季共有72件，公寓也有28件，交易熱絡。遠東世紀廣場位於中正路與連城路口，鄰近錦和運動公園、中和國民運動中心、雙和醫院；信義房屋中和店店長陳威瑜表示，遠東世紀廣場有眾多科技產業進駐，像是威剛科技、凌華科技、鑫創電子等公司，園區的員工與鄰近中和工業區、雙和醫院的員工多，甚至鄰近板橋的民眾也會過來買房，居住需求高。陳威瑜表示，遠東世紀廣場周邊多老公寓、中小型工廠等，而鄰建康路、建八路的重劃區尚未發展成熟，因此中古大樓的指名度很高，屋齡普遍15至20年，每坪單價在36至42萬。而交通建設利多也為當地房市加分，但陳威瑜表示，萬大線的連城錦和站將設站在連城路與錦和路口，現連城路正在做地下工程，而連城路本就是土城往中和的主要道路，加上又是兩線道，因此尖峰時刻常塞車，現階段需熬過這段交通黑暗期。