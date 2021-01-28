NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

房市／中和這區將擁捷運　3-4字頭吸睛

生活中心/綜合報導

2021-01-28 18:00:00

遠東世紀廣場所在的連城路
▲遠東世紀廣場所在的連城路，老舊公寓多，因此中古大樓指名度高。（圖／NOWnews資料照片）
新北市中和區遠東世紀廣場多家企業進駐，周邊居住剛需強勁，再加上未來有萬大線連城錦和站等交通利多，房市看好；在地房仲表示，周邊多為老公寓、而重劃區尚未發展成熟，因此中古大樓指名度很高，每坪單價36至42萬。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新北市地政局公布最新一期的不動產最新分析季報，在中永和地區的生活圈中，遠東世紀廣場周邊大樓交易量去年第三季單季共有72件，公寓也有28件，交易熱絡。
遠東世紀廣場位於中正路與連城路口，鄰近錦和運動公園、中和國民運動中心、雙和醫院；信義房屋中和店店長陳威瑜表示，遠東世紀廣場有眾多科技產業進駐，像是威剛科技、凌華科技、鑫創電子等公司，園區的員工與鄰近中和工業區、雙和醫院的員工多，甚至鄰近板橋的民眾也會過來買房，居住需求高。
陳威瑜表示，遠東世紀廣場周邊多老公寓、中小型工廠等，而鄰建康路、建八路的重劃區尚未發展成熟，因此中古大樓的指名度很高，屋齡普遍15至20年，每坪單價在36至42萬。
而交通建設利多也為當地房市加分，但陳威瑜表示，萬大線的連城錦和站將設站在連城路與錦和路口，現連城路正在做地下工程，而連城路本就是土城往中和的主要道路，加上又是兩線道，因此尖峰時刻常塞車，現階段需熬過這段交通黑暗期。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
33.33%66.67%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
28.12%71.88%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀