小魚乾料理前該洗？內行抖出「可怕關鍵」 1招保留香氣
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 12:45:40
在市場內總是能看見小魚乾的身影，其營養十分豐富，富含鈣質且低熱量的優點，成為許多人愛不釋手的零食之一。不過，就有網友好奇提問「小魚乾要洗嗎？」對此，就引來一票過來人揭露不洗的恐怖下場，甚至還有行家分享1訣竅，能讓其保持香氣。
原PO於PTT cookclub上發文，表示好奇一般在料理花生炒小魚乾或豆干炒小魚乾時，到底該不該先將小魚乾清洗過呢？他解釋曾在網路看過，有人指出小魚乾在晒乾的過程會有灰塵，因此還是得清洗一下比較好。問題一曝光後，隨即引來許多老饕討論，其中不少人指出食材恐仍會沾上其他髒污，建議先經過清水沖洗，保持乾淨衛生比較適當，「我會用滾水川燙個兩秒就是了～」「洗啊！天知道沾了什麼鬼東西」、「至少要沖一下水，然後炒乾」、「雜貨店外面擺的魚乾和香菇，有時會看到有蒼蠅」、「小魚乾、蝦皮、菜脯類都會沖洗一下」。甚至有過來人分享慘痛經驗，「我之前有做小魚花生給朋友吃，有泡水沖洗過，結果裡頭居然還是有一顆直徑5mm的小石頭」；此外，也有內行人分享訣竅，表示「干貝還有扁魚之類的都是這樣，怕香氣流失就下鍋前沖水，然後小火炒乾一下讓香味和腥味出來就可以繼續下其他料」。（編輯：陳雅雲）