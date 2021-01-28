回婆家就失眠！人妻曝「慘痛經歷」：要燒柴火給20人洗澡

「婆媳問題」一直都是不少女性不敢踏入婚姻的原因之一，對此，就有一名女網友發文，表示幾年前婆婆還在時，會規定她在下午5點以前用木柴「燒」熱水給家裡1、20個人洗澡用，若失敗還會被罵，讓她壓力超大，甚至還因此失眠。

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該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示幾年前婆婆還在時，會規定她要在下午5點以前燒好熱水給家中大大小小，約20個人洗澡用，但這也讓她很傻眼，「我根本不會升火，所以每次要回花蓮的前一星期，我就會壓力大到失眠」。

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》抱怨，以前婆婆還在時，要求她要用木柴燒熱水。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，許多網友對於現在還有人「用柴燒熱水洗澡」感到很訝異，「居然還有這種事，沒有熱水器嗎？叫老公弄一台熱水器、一桶瓦斯裝起來不是很好」、「是我的話就不做，管你怎麼罵，大不了不回」、「哇....你的勇氣是梁靜茹給你的嗎？這樣你也敢嫁....」、「不能接受燒柴，我要是早知道我就不嫁了抱歉」。（編輯：郭佩蓉）