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他300萬梭哈台積電！買房錢「3度反轉」　眾憂：老婆跑了

編輯中心/綜合報導

2021-01-28 22:56:00

▲台積電全球政府事務副總裁聲稱，已與亞利桑那州長和鳳凰城市長就設廠做討論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前一名人妻抱怨老公私自動用買房基金，All in台積電股票，讓她很焦慮，現如今台積電股票掉至601元，就有網友關心他倆現況。（圖／美聯社／達志影像）

日前《Nownews今日新聞》就曾報導過，一名人妻抱怨老公私自動用買房基金300萬，拿去All in台積電股票，還連買5張，讓她很擔心。但沒過幾天就遇台積電站上647元，讓他們直接爽賺21萬元；而21日台積電更是攻上679元，不過現如今卻又掉至601元，讓網友悲嘆「老婆會不會跑了」。

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該名人妻當初是在臉書《靠北婚姻2.0》發文，表示老公私自將他倆本要買房，一同存下的300多萬元拿去買5張台積電股票，她得知後相當焦慮，因為倆人身上也就剩下13萬現金，不過「護國神山」台積電也沒讓她失望。

▲一名人妻當初抱怨老公私自動用買房基金，全All
▲一名人妻當初抱怨老公私自動用買房基金，全All in台積電股票，讓她很焦慮。(示意圖／NOWnews資料照片)
當時就有網友幫忙試算以當日收盤價647元來算，當初原PO和老公花了302萬5000元買5張，在當時股價就暴漲至323萬5000元，7天爽賺21萬，讓許多網友超羨慕，更直呼「裝潢款都有了」。

不過今（28）日台北股市開低走低，所幸台積電最後驚險守住600元，以601元作收，對此，又有網友在PTT以「老公三百萬all in台積電那對夫妻現在還好嗎」為題發文，表示「老公在台積電605把兩人的買房基金拿去all in台積電，後來受到一致讚賞啊，說賺到裝潢款了，短短幾天現在602了，賺到的吐出來還倒賠了，該怎麼辦啦」，並表示「如果你是那個老公你會停損還是繼續攤平凹下去，有八卦嗎」？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起熱議，有網友擔心「說不定老婆跑了啊」；但也有不少網友表示「說不定已經早就套現了，你不用擔心啊」、「可能660就賣了啊」、「說不定事後想想不對勁，有賺就賣了」、「早在679賣光買房了」、「一年後就可以裝潢了」、「說不定人家660就賣了 賺了幾十萬還要跟你報備？」。（編輯：郭佩蓉）
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