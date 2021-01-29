連打9顆雞蛋！她看「蛋黃數量」傻了　內行抖真相：賺爆

不少人每天都會吃到雞蛋料理，而市售雞蛋千百種，也讓消費者們的選擇更加多樣，不過也有一名女網友發文，表示自己近日打算做蛋糕，怎知打第一顆蛋發現是「雙蛋黃」時超驚喜，但當她連續打了9顆蛋，竟然都是雙蛋黃，也讓她不禁直呼「這是正常現象還是我少見多怪」，貼文一出，也有內行網友揭真相。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，「對不起，我真的孤陋寡聞」，她表示自己只不過是想做個古早味蛋糕，豈料連續打了9顆蛋，每顆蛋竟然「都是雙蛋黃」，讓她不禁好奇直呼「請問廢友們，我這是買到了一批專生雙胞胎的雞蛋嗎」？

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

貼文一出，引起熱議，「超帥欸，有比較好吃嗎」、「有點厲害」、「感覺可以買樂透了」、「賺到了」、「根本超賺啊」、「好厲害，還沒遇過雙蛋黃的情況」、「賺到欸」。

另外，也釣出內行網友解密，「正常，我敲過整盤（30顆）都雙蛋黃的」、「有碰到市場專賣雙黃蛋的」、「我曾經在家裡連續打了四顆還五顆雙黃蛋，開始懷疑人生的時候，我家大人說那一箱是人家挑過的，整箱都是」、「有些蛋商會把雙黃蛋挑起來，可能誤流出，之前也發生過類似的事情」、「這種在雞場可以全挑出，因為特別大」；也有熱心網友PO出照片，並表示「雙仁蛋看得出來哦，是真的特別大顆，我們還會特別挑出來整箱販售」。（編輯：郭佩蓉）