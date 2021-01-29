老闆發年終比1手勢！男嗨翻「準備領20個月」 結局曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 06:31:59
又到了一年一度的歲末年初之時，不少公司為了體恤員工整年的辛勞，紛紛開始擬定發放年終獎金的企劃，而近日就有網友分享自己的老闆比了1手勢之後，以為可以「準備領20個月」，結果最後竟是一場烏龍的尷尬事件，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「年終都用什麼做單位啊？」的文章表示，「我是時薪135元的飲料店打工仔，剛剛老闆說要發年終了，我問他發多少，他比了一個二，另一個手握起拳頭」，這讓原PO非常興奮開始狂猜，金額從兩千猜到兩萬，老闆都搖頭，最後原PO不敢置信的說「難道是二十個月？」老闆才點頭表示，知道原PO很認真，「給個20不算什麼」，這讓原PO嗨翻直言「天啊，我怎麼遇到這麼好的老闆，20個月很大一包啊」。沒想到當下午老闆拿了一個紅包袋給原PO，並表示過年這一段時間要再麻煩原PO，而原PO興奮打開紅包一看，卻只有「2700元」，這讓原PO瞬間傻眼，哀淒的結局也讓原PO冷靜下來仔細算後發現，原來原PO老闆比著20的手勢是「2700／135=20，原來是20個小時啊」，此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛笑翻表示「還好我都的單位是月，少了點，總比小時好」、「2700是在羞辱嗎...」、「飲料店月薪都3萬了，24000作業員一個月年終給你24000，整年下來還是輸飲料店，該知足了」，同時也有網友點出這樣的時薪其實不合法，「什麼時候了，時薪還135而已」、「時薪135？老闆要被抓去關了」、「現在最低時薪160 你是南部吧」。事實上，依據《勞動基準法》中指出，現行基本工資為月薪為新臺幣24000元、時薪為新臺幣160元，而同時在勞基法中，並沒有條文明確指出應該給予的獎金等，與年終獎金最有關聯的條文為勞基法第29條：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利」。（編輯：王柏文）