火鍋燒肉店「啤酒免費續杯」超虧？吃貨點破真相：賺爆了
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 14:05:40
在台灣火鍋、燒烤吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛，甚至會了搶顧客，許多餐廳都會有提供「啤酒免費喝」的服務，不過這樣做會不會虧本呢？近日就有吃貨行家點破真相，直言「其實餐廳是賺爆」，引起熱議。
近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，其實許多火鍋和燒烤的店家提供「免費啤酒續杯」，並不是不會虧本，而且火鍋店和燒肉店也不是靠「賣啤酒」來創收提高店面收益的地方，他們真正盈利的點，是在於店裡販賣的各種食物。因此如果提供了「免費啤酒」，那客人需要的「下酒菜」也就會更多，進而讓客人吃得更多、點的更多，在這樣的過程中，多點的菜色所賺到的利潤就會將免費啤酒的成本抵銷，甚至客人喝開心了，吃一頓飯的時間變長，還會再繼續點菜，進而賺取更多的利潤。而一般啤酒在商家大量進貨下，在成本上能壓得更低，所以即使是免費提供給客人們喝啤酒，成本價也不會高到哪裡去，或許只要客人多點一個菜，老闆就能把啤酒錢給賺回來了。（編輯：王柏文）
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