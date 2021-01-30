吃buffet甜點該怎挑？內行力推4種水果：價格比海鮮還貴
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 14:31:13
在台灣火鍋、燒烤，以及自助餐吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛，許多人也會為了在吃到飽餐廳吃回本，盡量拿些成本較高的食材。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日在文章中指出，在吃到飽餐廳最後要吃甜點時，可以拿取「這4種水果」，直言「這些價格比某些海鮮還貴」。
1、榴蓮榴蓮在各類水果中，價格算是比較高的了，若是到了吃到飽的自助餐廳，要是看到有榴槤，想要值回票價，多拿幾次榴槤就夠了。2、草莓草莓只有在「草莓季」的時候會便宜，但若是在其他時間再吃到飽餐廳遇到，那可千萬部要錯過了，不是時季何不趁著吃自助餐廳時，把草莓吃個過癮呢？草莓的顏值高，滋味甜美，在自助餐廳一定也是搶手貨，想吃可能要勤排隊。3、櫻桃在水果中，櫻桃也是被含括在「昂貴區」的水果，吃到飽自助餐廳的價位非常的高，所以大家看到櫻桃千萬不要手軟錯過，若有看見千萬不要別忽略了。4、鳳梨雖然上述的水果都是比較值錢，但普通的的自助餐廳也比較少供應榴蓮、草莓、櫻桃，主要還是以葡萄、棗、鳳梨這些水果居多。而這個時候，選擇吃鳳梨也是比較划算的，畢竟在平價的水果中，鳳梨算價格偏高的水果，吃起來口感也十分好。最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，在吃吃到飽自助餐廳時還是要有「適度」的原則，能吃多少拿多少，量力而為，不要為了吃回本而撐壞肚子，有時候拿了很多食物，卻不一定能吃完，為了不浪費只能硬塞到肚子裡，這樣對身體也不一定好。（編輯：王柏文）