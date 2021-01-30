北部人沒見過？他激推「南部神麵」 北漂人爆淚：超懷念
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 16:03:25
雖說台灣腹地比起其他國家相對狹小，南北地區仍存在著些微的飲食口味及文化等差異。近日，一名自稱北漂青年的網友在PTT八卦版提到，非常想念南部的「豆菜麵」，讓一票台北網友看完一頭霧水，貼文卻意外勾起許多南部網友共鳴。
原PO表示，身為一名北漂青年小弟，非常想念南部的豆菜麵，「是不是這純樸的麵，跟我們北漂的人一樣，完全不適合北部這繁華城市，所以北部才沒見過豆菜麵呢？」傷心直呼「哭哭，好想我的豆菜麵」。貼文一出，隨即引發廣大網友共鳴，紛紛回應「西螺的超好吃」、「我台北長大，爸媽麻豆人，豆菜麵真的屌，台北沒這種扁油麵」、「沒吃過的尤其台北人無法想像那種麵條的特別」、「超懷念的啦」、「好餓，你很煩欸害我懷念豆菜麵」、「我新營人超愛的啦」、「其他縣市的人不懂啦，好懷念豆菜麵」。不過，也有網友表示「北部菜市場有賣啊，豆菜麵就最粗俗最便宜那種」、「吃麵第一件事就是跟老闆說不要豆芽」、「之前去台南，親戚說超好吃必吃，結果超難吃」。事實上，「豆菜麵」為一種台灣南部常見的麵食，配料簡單而清爽，主要材料為麵條、豆芽菜、蒜味醬油，麵條類似油麵但較扁薄，口感Q彈柔軟，製成水煮過後放冷，再加上煮熟的豆菜，並佐蒜味醬油，便完成一道「豆菜麵」。（編輯：賴詠璿）