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吃火鍋「肉份量多」就超賺？食客另點出2面向：誠意滿滿

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 09:49:14

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享「一涮就『沒』的3種火鍋食材」，點了浪費錢，老闆還會在一旁偷笑。（示意圖／取自pixabay ）
▲吃火鍋「肉份量多」就超賺？食客另點出2面向。（示意圖／取自pixabay ）
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。近日就有網友在網路上表示疑惑「好的火鍋是不是只要『肉份量多』就超賺？」沒想到卻有大量的食客點出另外的2面向，直言「考慮到的話誠意滿滿」，引起熱議。
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▲食客們認為「海鮮」和「生日驚喜」為火鍋店更重要的面向。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲食客們認為「海鮮」和「生日驚喜」為火鍋店更重要的面向。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「如何稱霸小火鍋界？」的文章表示，「消費者越來越聰明，吃火鍋一定看肉多，『肉多=蛋白質多=賺』，有些店家佛心大方給肉+飯免費+貴貴沙茶免費，反觀其他火鍋店卻把肉削得薄薄的秤斤秤兩、拼擺盤、拿蔬菜撐場面，成本差這麼多，該如何從中獲利稱霸小火鍋界？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有食客點出了2點面向，留言區蓋起高樓。
食客們認為「海鮮」和「生日驚喜」為火鍋店更重要的面向，「海鮮才是真的，其他都能假，都能切薄片」、「有些肉真的太少，覺得如果沒加點肉吃不太飽」、「火鍋店重要的在於肉份量夠多、價錢還行、吃的爽」、「生日送的要很有誠意」、「生日的小海拼或蔬菜盤超讚，誠意滿滿」、「海鮮甜度鮮味很重要」。（編輯：王柏文）
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