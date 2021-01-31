吃火鍋「肉份量多」就超賺？食客另點出2面向：誠意滿滿
編輯中心/綜合報導
2021-01-31 09:49:14
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。近日就有網友在網路上表示疑惑「好的火鍋是不是只要『肉份量多』就超賺？」沒想到卻有大量的食客點出另外的2面向，直言「考慮到的話誠意滿滿」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「如何稱霸小火鍋界？」的文章表示，「消費者越來越聰明，吃火鍋一定看肉多，『肉多=蛋白質多=賺』，有些店家佛心大方給肉+飯免費+貴貴沙茶免費，反觀其他火鍋店卻把肉削得薄薄的秤斤秤兩、拼擺盤、拿蔬菜撐場面，成本差這麼多，該如何從中獲利稱霸小火鍋界？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有食客點出了2點面向，留言區蓋起高樓。食客們認為「海鮮」和「生日驚喜」為火鍋店更重要的面向，「海鮮才是真的，其他都能假，都能切薄片」、「有些肉真的太少，覺得如果沒加點肉吃不太飽」、「火鍋店重要的在於肉份量夠多、價錢還行、吃的爽」、「生日送的要很有誠意」、「生日的小海拼或蔬菜盤超讚，誠意滿滿」、「海鮮甜度鮮味很重要」。（編輯：王柏文）