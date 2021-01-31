燉湯有撇步！「3調料」絕對別加　既不去腥又失去原味

燉湯看似簡單，實則暗藏學問！我們總會評論一碗湯味道太淡或是味道不對，但卻說不出到底是哪裡不好喝，其實，這與湯裡的放入的調味料有很大關係。專攻美食領域的搜狐號《央七美食大轉盤》專欄就指出，「3調料」最好別加，以免失了原味，又壞了整鍋湯。

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《央七美食大轉盤》表示，燉湯是日常生活中常吃到的一種美食，雖說秋冬才是最好的進補季節，但到了春夏季節，人們對於湯湯水水的喜愛，也依舊沒減弱。 然而，很多人在燉湯時，總是不清楚該放什麼調料？不該放什麼調料？因此提醒大家，要避開下以下「3調料」，既不去腥又有腥味，而且還可能會壞了一整鍋湯。

首先是「花椒」，《央七美食大轉盤》提到，有些人以為加了花椒後，湯的味道就會更鮮美好喝，但實際上正好相反，花椒的味道很重，如果我們在燉湯時（尤其是在燉牛肉湯之類的菜餚）加入花椒，那麼就會掩蓋肉類食物本身的香味，還可能會讓牛肉湯變得難喝。

▲花椒。（示意圖／取自pixabay）

▲蒜頭。（圖／取自pixabay）

其次則是「蒜頭」，很多人無論是在炒菜、炒肉或煮湯時，都會加入大蒜來去腥，不過，在燉肉湯時，最好避開大蒜，因為大蒜和上述提到的花椒一樣，味道都很重，反而會影響到整鍋湯的口感，掩蓋其他食物的鮮味，建議若想去腥，可適量放入「薑片」。

另外，「胡椒粉」也是燉湯時很忌諱的調料之一，《央七美食大轉盤》認為，若是在燉湯時灑上胡椒粉，不僅會起不到去腥作用，還可能還會讓腥味更重，尤其是在燉排骨湯的時候，就算要放，也要等湯盛出來了之後放，否則小心壞了整鍋湯。（編輯：許苡晴）