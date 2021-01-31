爽花3700吃「A5和牛」！肉片一上桌他臉綠　眾愣：太雷了

「和牛」因為富含豐富油脂，加上本身有著獨特的香氣，因此即便價格相對一般牛肉來得高，還是受到許多饕客們的喜愛，對此，也有一名男網友日前在高雄某家店花了3700元點了「A5和牛」，豈料一上桌看見疊在一起的軟爛肉片，上面甚至沒什麼油脂紋路，讓他氣得大喊「雷爆了」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己日前和姊姊一起光顧高雄某家剛開幕的店，而他也大手筆花了3700元點了「A5和牛」準備大快朵頤，豈料一上桌卻讓他傻眼，「這是A5和牛？我都不信，雷爆了，花了我3700元就算了，連混充和牛都這樣，人生第一次爆氣貼文」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

▲原PO花了3700元點A5和牛，豈料一上桌卻讓他超傻眼。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

貼文一出，網友全傻眼，「這不可能是和牛，看油花就知道，還好我不跟風去吃」、「騙好大，沒有吃過A5和牛也知道這品質混很大，便宜貨」、「上次新聞有報，這是（和牛），只是是等級很差那種，不知道是不是同一家」、「這啥，看起來像豬排吧」、「WHAT？？？這和牛？騙肖欸！」、「這是A5和牛???牛都哭暈在廁所了」、「太雷了」、「比牛小排還慘…」、「這樣的肉很誇張」。（編輯：郭佩蓉）