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新北精選18家惜食分享餐廳　推年節優惠

記者陳志仁/新北報導

2021-02-01 10:04:01

呷米蔬食
▲呷米蔬食推出的春節禮盒。（圖/新北市政府農業局提供）
為避免食物浪費，新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用全臺各地的「蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題；年節將近，農業局精選18家惜食分享餐廳，民眾除可向他們訂購年菜、禮盒，也可趁年節優惠期間到店消費。
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農業局長李玟表示，有鑒於國內每年廚餘回收量高達55萬公噸以上，及農友生產格外農產品無處銷售的窘境，開始推動「惜食分享餐廳計畫」，除媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」，也透過惜食分享餐廳向民眾宣導惜食不浪費的精神；自推動起，已拯救至少20公噸格外品免於被丟入廚餘桶。
農業局指出，年節將至，特精選新北、臺北、基隆及高雄共15間的惜食分享餐廳，供民眾任選年節所需年菜及禮盒；不論是偏好如天然茶莊、三才靈芝生態農場的特色茶葉、藥膳年菜，抑或如銀光食堂、呷米蔬食、小小蔬房、食在地台灣素食堂，及食旅光廚房xKinfolk畿福的素食或養生年菜及餐點都一概俱全。
此外，也推薦3家有提供到店優惠的惜食分享餐廳，包括呷米蔬食於大年初二至初五，推出優惠年節素食套餐；牧牧沙拉於2/11至2/15推出包場專案，即日起至2月28日前也推出四歲生日慶祝活動；A Life麵包工坊即日起至小年夜推出消費滿300元，即可有機會抽中店家精心製作的聖誕麵包1份；有興趣的民眾可並追蹤店家FB粉絲專頁，獲得最新活動資訊。
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