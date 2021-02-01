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火鍋店「4食材」放心點！第四種絕對百搭：會吃的人都懂

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 22:39:43

火鍋
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享了到火鍋店絕對能放心點的「4種食材」，甚至掛保證「會吃的人都懂！」（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣人一年四季愛吃火鍋，不管是平價火鍋、麻辣鍋、日式火鍋等，都深受不少老饕喜愛。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了到火鍋店絕對能放心點的「4種食材」，還透露「會吃的人都懂！」
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據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃火鍋不管加上什麼食材都十分美味，只要往鍋裡涮一涮，保證噴香撲鼻，其中她就點出「4種食材」絕對不會摻假！
第一種為「海鮮」，她指出，不少人吃火鍋不太喜歡點海鮮，反而比較喜歡羊肉、牛肉等食材，但其實海鮮都不太容易偽造，不僅形狀很容易看出來，吃到嘴裡的口感與味道更是不一樣，所以在火鍋店裡很難會吃到假的海鮮。
▲吃到飽餐廳若顧客只愛吃「海鮮」，老闆可能開心得做夢也會笑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，煮火鍋可以放心點海鮮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第二種為「內臟」，她解釋，動物的內臟十分難造假，不僅是形狀，就連味道和口感也很難模仿，且造假的話成本也很高，店家絕對不願意花錢。
第三種為「蔬菜」，到火鍋店不少人一定會多吃點蔬菜來解膩，清爽的口感也成為許多老饕必嘗的美食之一。而她就指出，由於蔬菜的成本十分低，若真有店家想造假，那花費的錢可能比買蔬菜來得更多。
▲不少人喜歡吃火鍋時加點蔬菜解膩。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲不少人喜歡吃火鍋時加點蔬菜解膩。（示意圖／翻攝PhotoAC）
第四種為「油條」，火鍋湯底泡油條是老饕都十分推薦的吃法，她認為油條是個百搭的美食，當其泡在火鍋湯裡，吸收了鍋底的濃厚湯汁，兩者搭配起來意外的好吃。（編輯：陳雅雲）
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