泡麵吃一半「超反胃」！她揭背後理由　全場認同：我也是

泡麵料理方便快速、香氣誘人，無論是台灣或進口泡麵的款式口味都相當多元，讓消費者有更多不同的選擇，因此也有不少人對泡麵料理情有獨鍾，不過，也有一名女網友發文，表示自己每次只要泡麵吃到一半，就會開始反胃，並揭開背後理由，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己每次吃泡麵，只要吃不到一半就會開始覺得很反胃，但也不是吃不下，「就是單純覺得反胃」。她也提到，以前有種小包裝泡麵時，真的拯救了她想吃泡麵的靈魂。

原PO接著說道，可是現如今市面上，剩下一款也是份量比較少，某牌子的泡菜口味，她還有辦法勉強吃完，「但任何其他泡麵真的沒辦法，每次煮泡麵也不想浪費，都把麵折一半給男友，有人也會這樣嗎？超級困擾，因為泡麵真的很香啊」。

▲一名女網友發文抱怨，表示自己只要泡麵吃一半，就會反胃吃不下了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不過也有認同原PO的網友回應，「加一，我也是！吃完一整碗會覺得噁心反胃，除非吃幾口就好或是加點青菜一顆蛋跟沙茶，把味道蓋過去的感覺，才不會反胃」、「我也是！絕對吃不完，吃幾口就真的吞不下去了，我發現我會挑泡麵」、「我也會，現在都吃東南亞泡麵，比較小包」、「我懂！每次吃泡麵吃到剩一半開始真的都會吃膩，然後就不想繼續吃了」、「重點不是吃不完是吃到後面會膩到反胃」、「超愛喝泡麵的湯，但是我的麵就只想吃一半，心裡因素覺得泡麵吃太多不好，所以如果吃太多麵條就會有想吐的感覺」。