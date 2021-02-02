泡麵吃一半「超反胃」！她揭背後理由　全場認同：我也是

泡麵料理方便快速、香氣誘人，無論是台灣或進口泡麵的款式口味都相當多元，讓消費者有更多不同的選擇，因此也有不少人對泡麵料理情有獨鍾，不過，也有一名女網友發文，表示自己每次只要泡麵吃到一半，就會開始反胃，並揭開背後理由，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己每次吃泡麵，只要吃不到一半就會開始覺得很反胃，但也不是吃不下，「就是單純覺得反胃」。她也提到，以前有種小包裝泡麵時，真的拯救了她想吃泡麵的靈魂。
原PO接著說道，可是現如今市面上，剩下一款也是份量比較少，某牌子的泡菜口味，她還有辦法勉強吃完，「但任何其他泡麵真的沒辦法，每次煮泡麵也不想浪費，都把麵折一半給男友，有人也會這樣嗎？超級困擾，因為泡麵真的很香啊」。貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「真假，我吃一包都覺得沒飽」、「我的泡麵都要另外加麵」、「我都兩包下去煮…」、「我一包吃不飽，兩包吃不完」、「我都吃重量包或兩包欸.....」、「我都吃兩包，超爽」。
不過也有認同原PO的網友回應，「加一，我也是！吃完一整碗會覺得噁心反胃，除非吃幾口就好或是加點青菜一顆蛋跟沙茶，把味道蓋過去的感覺，才不會反胃」、「我也是！絕對吃不完，吃幾口就真的吞不下去了，我發現我會挑泡麵」、「我也會，現在都吃東南亞泡麵，比較小包」、「我懂！每次吃泡麵吃到剩一半開始真的都會吃膩，然後就不想繼續吃了」、「重點不是吃不完是吃到後面會膩到反胃」、「超愛喝泡麵的湯，但是我的麵就只想吃一半，心裡因素覺得泡麵吃太多不好，所以如果吃太多麵條就會有想吐的感覺」。另外，也有人給出建議，「要不要試試看先燒一鍋水先把泡麵燙過（約5分熟），這樣可以降低油味」、「可以煮一半啊，我剩的都留在袋子裡，下次煮」、「多加一點料呢？每一口口感不一樣，會不會好一點」、「台灣泡麵用泡的那個麵條大部分都噁心到吃幾口就吃不下，後來改用煮的根本發現新大陸，麵條會變得比較Q比較好吃」、「可以打兩顆蛋，一顆散的一顆完整的，這樣湯會很甜很香」、「試試不要加太多調味包跟油包？讓味道比較淡一點」。（編輯：郭佩蓉）