手機突跳轉帳簡訊！他一看竟有「30萬」 全場卻狂喊報警
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 00:10:55
近年來隨著科技日新月異，民眾消費方式也變得多元，但也導致詐騙集團發展各種騙術，且越來越猖獗。近日，就有網友分享，手機突然收到兩封銀行的簡訊，竟是近30萬元的轉帳，讓他相當懷疑是不是詐騙集團，結果查詢後發現是烏龍一場，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》發文表示，下班回到家後，突然收到兩封來自銀行的簡訊，他一看竟發現，簡訊的內容竟是轉帳通知，一封是晚間6點53分「跨行存款197,985元」，另一封則是晚間7點4分「跨行存款101,985元」，加起來一共是299,970元。原PO看到後相當驚訝，因為自己並沒有跨行存款，讓他不禁懷疑是詐騙集團，後來查看帳戶並沒有多30萬元，而原本的存款也沒有減少，因此推測是有人填錯手機號碼，才會造成誤會，原PO也忍不住感嘆「害我白開心了一下」。許多網友也紛紛回應，「我帳號沒錢，所以我從來不擔心」、「失散多年的阿姨找到你了」、「你昨天是不是扶阿姨過馬路」、「不要的話轉給我也是可以」、「我裡面頂多五百多塊，所以我沒這個煩惱」、「年終轉錯帳號」、「完了你的帳戶會被凍結了」、「又是哪位阿姨，不努力真的很輕鬆」。不過，也有網友勸原PO快報警，「打給客服，說不定被當人頭了」、「你快報警，萬一不小心被拿去當人頭戶，即使沒用也會被認為共犯案」、「小心被當人頭戶，建議原PO趕快報警」、「先前存摺遺失，半年後突然網銀通知被匯進50多萬，結果收到傳單被控告刑法詐欺起訴，全帳戶凍結警示戶偵查半年不起訴才解除」。（編輯：許智超）