水煮「荷包蛋」怎做才漂亮？愛蛋族吐方法讚：比煎的還美
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 13:27:12
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近日狐搜號博主《趙楒音》在網路上表示，要「煮」出一個完整的荷包蛋，那首先就必須在鍋子的水裡加入少量鹽巴，然後開大火煮沸，然後再準備一小碗水，再把雞蛋打入碗中。等到鍋中水沸騰後，加入50毫升左右的白醋，因為「白醋可以加快雞蛋的凝固」。然後馬上轉小火，不要讓鍋中的水沸騰，只維持水溫即可，最後把打在碗中的蛋慢慢的倒入鍋中，接下來就是「利用小火等雞蛋慢慢自己凝結」，這樣煮出來的荷包蛋又嫩又圓還不黏鍋。《趙楒音》也提醒，「千萬別轉大火」，因為水一旦沸騰，那蛋白將會全部散開，會失敗。他更建議這樣小火煮雞蛋的時間分別為「3分鐘雞蛋」是微熟雞蛋，最容易消化；「5分鐘雞蛋」是半熟雞蛋，在人體內消化時間約2小時。而「5分鐘雞蛋」不僅軟嫩、蛋香味濃，而且有益人體營養。（編輯：王柏文）
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