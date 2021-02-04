離婚妹沒錢付月子中心！女友求金援　他苦惱：賣台積電？

日前《NOWnews今日新聞》曾報導，有名女網友要求男友包1張台積電股票，當成紅包送給家人，讓網友們超傻眼。而最近也有一名男網友發文，表示因為女友的妹妹快生了，但她老公卻外遇，也讓她月子中心的費用瞬間沒了著落，因此求助姊姊及姊姊男友，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示他女友的妹妹去年懷孕，預產期在今年3月，但妹妹老公上個月竟然外遇，跟公司秘書在外偷情，「她妹氣到差點昏倒，最後決定離婚，小孩自己養，但現在坐月子的事很麻煩」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

豈料，原PO媽媽回應「沒關係，就先幫忙，她以後是你的小姨子」，更要他把手上的台積電股票賣掉變現，拿來幫助女友妹妹，可是這也讓他超級猶豫，「我手上這張是去年低點買入的，現在看到新聞說會漲，我好糾結啊」！

▲一名男網友不知道該不該把手上的台積電股票賣掉變現，來幫助女友的妹妹。（示意圖／NOWnews資料照片）

不過，也有網友質疑該貼文的真實性，「台積電股票都可以收集一系列劇本了」、「怎麼每個人都有台積電股票感覺只剩下我沒有」、「這麼剛好有台積電」、「重點是小姨子還是股票」、「重點整理：手上有台積電去年低點買到」。（編輯：郭佩蓉）