離婚妹沒錢付月子中心！女友求金援　他苦惱：賣台積電？

日前《NOWnews今日新聞》曾報導，有名女網友要求男友包1張台積電股票，當成紅包送給家人，讓網友們超傻眼。而最近也有一名男網友發文，表示因為女友的妹妹快生了，但她老公卻外遇，也讓她月子中心的費用瞬間沒了著落，因此求助姊姊及姊姊男友，貼文一出，引起熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示他女友的妹妹去年懷孕，預產期在今年3月，但妹妹老公上個月竟然外遇，跟公司秘書在外偷情，「她妹氣到差點昏倒，最後決定離婚，小孩自己養，但現在坐月子的事很麻煩」。原PO接著說道，因為這是本來就訂好的月子中心，可是因為離婚，費用變成女友妹妹自己要負擔，「這男的是個大渣男，簽離婚時說會負擔，最後根本翻臉賴皮不認人，我女友心疼她妹，只能跟我求救」，而這也讓原PO非常苦惱，因此詢問媽媽意見。
豈料，原PO媽媽回應「沒關係，就先幫忙，她以後是你的小姨子」，更要他把手上的台積電股票賣掉變現，拿來幫助女友妹妹，可是這也讓他超級猶豫，「我手上這張是去年低點買入的，現在看到新聞說會漲，我好糾結啊」！貼文一出，引起熱議，「女友的妹妹都會離婚了，還沒結婚的你確定要幫」、「真有責任的好男人，女友選對人」、「幫忙是好事，但賣掉你會後悔」、「我覺得幫一半就好，現代人多的是不懂得感激的人，你先出了月中錢，後面還會有一筆、一筆、再一筆代墊的，你信不信，留一半錢等下來再補，零股也好」、「幫忙是好事可是要量力而為，如果要靠賣股票才能幫的話就超過了吧，她沒錢就不該去月子中心了」。
不過，也有網友質疑該貼文的真實性，「台積電股票都可以收集一系列劇本了」、「怎麼每個人都有台積電股票感覺只剩下我沒有」、「這麼剛好有台積電」、「重點是小姨子還是股票」、「重點整理：手上有台積電去年低點買到」。（編輯：郭佩蓉）